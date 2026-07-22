Boudry - Die Industriegruppe Cicor ist im ersten Halbjahr 2026 dank Akquisitionen deutlich gewachsen. Noch markanter stieg der Auftragseingang. Der Gewinn wurde hingegen von Extrakosten im Zusammenhang mit den im Juni angekündigten Massnahmen belastet. Konkret stieg der Umsatz im ersten Semester um 19,0 Prozent auf 334,1 Millionen Franken, wie der Hersteller von Elektronikkomponenten am Mittwoch mitteilte. Akquisitionen trugen 22,8 Prozent zum Wachstum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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