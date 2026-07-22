TKMS steigt aus dem Werftenpoker aus. Für Rheinmetall könnte sich damit eine Chance auftun, die im boomenden Marinegeschäft richtig Gewicht bekommt. Der Kieler Marineschiffbauer TKMS steigt aus dem Bieterrennen um die German Naval Yards Kiel aus. Damit bleibt nach aktuellem Stand nur noch Rheinmetall als Interessent für die traditionsreiche Marinewerft im Rennen. TKMS-Chef Oliver Burkhard begründete den Rückzug mit fehlender Einigung über die wirtschaftlichen Konditionen. "Der Erwerb der German Naval Yards Kiel wäre eine schöne Option gewesen, aber kein Muss", sagte Burkhard dem Handelsblatt. "Das haben wir immer gesagt, dazu stehen wir weiterhin." TKMS hatte die Übernahme der früheren …
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