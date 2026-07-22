Die Lage in Österreich ist ähnlich wie in Deutschland: Viele Unternehmen wollen Batteriespeicher bauen, doch Netzanschlüsse und Finanzierung sind ein Nadelöhr. Gerade bei Batteriespeichern, die sich komplett am Markt refinanzieren müssen, ist die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Konzepts wichtig und oft schwer kalkulierbar. Darauf hat das österreichische Unternehmen Impeto Impact reagiert und ein Software-as-a-Service (SaaS)-Tool entwickelt, das die Wirtschaftlichkeit von Fully-Merchant-Speicher bewerten kann. Das Tool des Grazer Unternehmens verknüpft mittels Forwardtesting 1,3 Millionen historische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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