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|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
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|US03743Q1085
|0,25 USD
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|10:49
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|10:30
|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|APA CORPORATION
|US03743Q1085
|0,25 USD
|0,2192 EUR
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|Zeit
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|10:15
|Dividendenbekanntmachungen (22.07.2026)
| Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) APA CORPORATION US03743Q1085 0,25 USD 0,2192 EUR mehr Dividenden im wallstreetOnline Dividendenkalender
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|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|APA CORPORATION
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