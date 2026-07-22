NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Akzo Nobel nach Geschäftszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Zahlen zum zweiten Quartal und der Ausblick auf das laufende dritte Quartal lägen leicht über den Erwartungen, schrieb Marcus Dunford-Castro in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. So übertreffe das Ziel des Chemiekonzerns für das operative Ergebnis (Ebitda) im dritten Jahresviertel seine Annahme und auch die Konsensschätzung um vier Prozent./rob/bek/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 01:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 01:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXNL0013267909