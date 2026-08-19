"Ein echter kommerzieller Wendepunkt": Warum Sparc Technologies nach sechs Jahren Entwicklung jetzt in die nächste Phase geht

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Neue Materialien lassen sich selten über Nacht in etablierten Industrien durchsetzen. Besonders deutlich wird das bei Schutzbeschichtungen für Stahlkonstruktionen. Bevor ein neues Additiv auf Offshore-Anlagen, Bergwerken oder Industrieanlagen eingesetzt wird, müssen Hersteller über Monate und teilweise Jahre belegen, dass es unter anspruchsvollen Bedingungen zuverlässig funktioniert.
Genau diesen Prozess hat Sparc Technologies (ISIN: AU0000115750) mit seinem Graphen-Additiv ecosparc durchlaufen. Im Videointerview erklärt Managing Director Nick O'Loughlin, warum die Entwicklung mehr als sechs Jahre beanspruchte, weshalb Feldtests unverzichtbar sind - und warum er die kommerzielle Einführung gemeinsam mit AkzoNobel inzwischen als Wendepunkt für das Unternehmen betrachtet.
"Wir entwickeln unser ecosparc-Graphen-Additiv für Schutzbeschichtungen inzwischen seit mehr als sechs Jahren und haben in dieser Zeit umfangreiche Tests und Versuche durchgeführt", erklärt O'Loughlin.
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