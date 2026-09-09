160 Kilogramm ecosparc: Warum diese Lieferung für Sparc wichtiger ist als ein weiterer Labortest

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160 Kilogramm wirken für ein Industrieunternehmen zunächst nicht besonders spektakulär. Für Sparc Technologies (ISIN: AU0000115750) markiert genau diese Menge jedoch einen wichtigen Übergang. Anfang September lieferte das australische Technologieunternehmen erstmals kommerziell 160 Kilogramm seines Graphen-Additivs ecosparc an einen Tier-1-Hersteller von Beschichtungen aus. Produziert wurde die Bestellung in Sparcs eigener Anlage in Adelaide.

Damit verändert sich die entscheidende Frage rund um ecosparc. Jahrelang musste Sparc zeigen, ob Graphen bestehende Schutzbeschichtungen im Labor und im Feld tatsächlich verbessern kann. Jetzt geht es zunehmend darum, ob sich daraus ein reproduzierbares Liefergeschäft entwickeln lässt. Das ist ein wesentlich anderer Test.

Graphen muss jetzt nicht mehr nur funktionieren, sondern lieferbar sein

Neue Materialien scheitern nicht ausschließlich an ihrer technischen Leistungsfähigkeit. Ein Beschichtungshersteller benötigt Material in gleichbleibender Qualität, in der richtigen Menge und zum vereinbarten Zeitpunkt. Eine erfolgreiche Laborcharge reicht dafür nicht.

Sparc hat deshalb bereits vor der breiteren Kommerzialisierung eine eigene ecosparc-Produktionsanlage aufgebaut. Die derzeitige Kapazität reicht nach Unternehmensangaben aus, um jährlich ungefähr 4,5 Millionen Liter Schutzbeschichtung mit dem Additiv zu versehen. Eine Ausweitung innerhalb dieser Größenordnung soll zunächst ohne zusätzliches Investitionskapital in die Produktionsanlage möglich sein.

Die 160-Kilogramm-Lieferung ist deshalb vor allem ein Nachweis dafür, dass die Kette vom Graphenbezug über Dispersion und Produktion bis zur Auslieferung an einen großen Industriekunden tatsächlich funktioniert.

Managing Director Nick O'Loughlin bezeichnete den Schritt als "bedeutenden Meilenstein" nach mehreren Jahren Forschung, Entwicklung und Feldversuchen. Noch wichtiger dürfte allerdings sein, was danach folgt: Aus einer ersten Lieferung müssen Folgeaufträge und aus einzelnen Produkten weitere kommerzielle Anwendungen entstehen.

AkzoNobel hat die Tür zur Großindustrie geöffnet

Wie weit Sparc inzwischen gekommen ist, zeigt AkzoNobel (ISIN: NL0013267909). Der niederländische Konzern gehört zu den weltweit größten Anbietern von Farben und Beschichtungen und vertreibt seine Produkte international in mehr als 150 Ländern. Seit Mai 2026 ist in Australien eine ecosparc-verstärkte Variante von Interzone 954 kommerziell erhältlich.

Das ist relevant, weil Interzone 954 kein experimentelles Nischenprodukt ist. Die Schutzbeschichtung besitzt eine mehr als 25-jährige Markthistorie und wird unter anderem auf Offshore-Anlagen, in Bergwerken, Raffinerien und auf anderen stark korrosionsgefährdeten Stahlkonstruktionen eingesetzt.

Sparc konnte Graphen damit erstmals in die bestehende Produktplattform eines globalen Beschichtungsherstellers integrieren. Der jetzt belieferte Tier-1-Kunde wurde von Sparc nicht namentlich genannt; aus der neuen Lieferung sollte daher keine konkrete Kundenzuordnung abgeleitet werden. Fest steht jedoch, dass seit Mai bereits zwei Hersteller ecosparc-haltige Produktreihen auf den Markt gebracht haben.

HydroGraph zeigt, warum die Lieferkette schon beim Rohstoff beginnt

Eine zweite wichtige Ebene liegt vor der ecosparc-Produktion. Sparc stellt das Graphen selbst bewusst nicht her. Stattdessen untersucht das Unternehmen unterschiedliche Qualitäten und sucht abhängig von der jeweiligen Beschichtungschemie nach geeignetem Ausgangsmaterial.

HydroGraph Clean Power (ISIN: CA44888L1085) ist dafür ein aktuelles Beispiel. Das kanadische Unternehmen produziert Fractal Graphene und arbeitet mit Sparc an dessen Einsatz in wasserbasierten Schutzbeschichtungen.

Die Zusammenarbeit macht deutlich, wie selektiv dieser Prozess ist. Laut einer gemeinsamen Fallstudie bestehen nur etwa 3 bis 5% der von Sparc untersuchten kommerziell verfügbaren Graphenqualitäten das interne Screening. Bei HydroGraphs FGA-1 verringerte sich das Korrosionskriechen in einem getesteten wasserbasierten Acryl-Epoxid-System nach 480 Stunden um 60%, nach 960 Stunden um 39% und nach 1.680 Stunden um 59% gegenüber der unveränderten Referenz.

HydroGraph bringt zusätzlich regulatorische Zulassungen für wichtige Märkte und eine nordamerikanische Produktionsbasis ein. Für Sparc ist genau das entscheidend: Ein erfolgreiches Additiv benötigt nicht nur eine gute Rezeptur, sondern auch eine belastbare Rohstoffversorgung.

Das eigentliche Geschäftsmodell steckt zwischen Graphen und Farbe

Damit wird zunehmend deutlich, worin Sparcs Rolle in der Wertschöpfungskette liegt. HydroGraph und andere Produzenten stellen Graphen her. AkzoNobel und weitere Beschichtungsunternehmen produzieren fertige Farben. Sparc sitzt dazwischen und versucht, aus einem schwierig zu verarbeitenden Nanomaterial ein standardisiertes Industrieadditiv zu machen.

Dazu gehören die Auswahl geeigneter Graphenqualitäten, deren Dispersion, umfangreiche Korrosionstests, Fertigung und Qualitätskontrolle. Diese Zwischenposition wirkt weniger spektakulär als die Herstellung eines "Supermaterials". Für die Industrialisierung könnte sie jedoch entscheidend sein.

Sparc arbeitet derzeit an mehr als 20 aktiven Testprogrammen und strebt nach eigenen Angaben in den kommenden sechs bis zwölf Monaten mehrere weitere kommerzielle Produkteinführungen an. Solche Zielsetzungen sind keine Garantie dafür, dass alle Tests erfolgreich konvertieren. Sie zeigen aber, welche Kennzahl jetzt wichtiger wird als weitere Laborrekorde: die Zahl der Programme, aus denen tatsächlich Bestellungen entstehen.

Von Gramm über Kilogramm zu Tonnen?

Genau darin liegt die Bedeutung der ersten 160 Kilogramm. In der Entwicklungsphase werden neue Materialien in kleinen Mengen gemischt, auf Testplatten aufgetragen und über Monate untersucht. Eine kommerzielle Lieferung unterliegt einer anderen Logik. Der Kunde benötigt ein definiertes Produkt, das in seinen Produktionsprozess integriert werden kann.

Für Sparc beginnt deshalb nach sechs Jahren Forschung die möglicherweise schwierigere Phase. Die bestehende Anlage bietet Kapazität für deutlich höhere Volumina. Die Kundenpipeline ist vorhanden. Zwei Hersteller haben erste kommerzielle Produkte eingeführt. Nun muss sich zeigen, wie schnell daraus wiederkehrende Nachfrage entsteht.

160 Kilogramm sind gemessen an einer globalen Beschichtungsindustrie wenig. Für Sparc Technologies könnten sie trotzdem wichtiger sein als Tausende weitere Testplatten. Denn erstmals wird ecosparc nicht mehr nur geprüft, sondern als Industrieprodukt ausgeliefert.

Quellen:

https://www.marketindex.com.au/asx/spn/announcements/delivery-of-ecosparc-to-tier-1-coatings-customer-3A700624

https://www.graphene-info.com/sparc-technologies-completes-first-commercial-delivery-ecosparc-graphene

https://www.akzonobel.com/en/investors/stock-information

https://hydrograph.com/hydrograph-customer-case-study-sparc-technologies-graphene-enhanced-protective-coatings/

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ISIN: AU0000115750

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Enthaltene Werte: NL0013267909,AU0000115750,CA44888L1085