25% weniger Korrosion nach 2.688 Stunden: Warum Graphen für einen US$33-Milliarden-Markt interessant wird

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Korrosion ist ein kostspieliges Problem für Stahl-Infrastruktur. Schutzbeschichtungen sollen Anlagen in Bereichen wie Bergbau, Öl und Gas, Verteidigung und staatlicher Infrastruktur zuverlässiger und langlebiger machen. Genau hier könnte Graphen eine zunehmend interessante Rolle spielen: als Additiv, das die Leistungsfähigkeit bereits etablierter Beschichtungen verbessert.

Das wirtschaftliche Umfeld ist beträchtlich. Sparc Technologies beziffert den globalen Markt für Schutz- und Marinebeschichtungen auf rund 33 Milliarden US-Dollar. Innerhalb dieses Marktes sieht das australische Technologieunternehmen für sein graphenbasiertes Additiv ecosparc einen adressierbaren Markt von etwa einer Milliarde US-Dollar jährlich. Neue Korrosionstests mit Graphen von HydroGraph liefern nun einen weiteren Datenpunkt für diese Strategie.

25 Prozent Verbesserung im 16-Wochen-Test

Sparc Technologies Limited (ISIN: AU0000115750) hat HydroGraphs Fractal Graphene in ecosparc-Additiven innerhalb einer kommerziell verfügbaren lösemittelbasierten Schutzbeschichtung getestet. Nach 16 Wochen beziehungsweise 2.688 Stunden zeigte die mit ecosparc modifizierte Beschichtung eine um 25 Prozent verbesserte Korrosionsbeständigkeit gegenüber der entsprechenden unmodifizierten Beschichtung.

Die Versuche wurden in Sparcs eigenen Laboren nach der Methodik von ISO 12944-6 durchgeführt. Diese internationale Norm dient zur Bewertung des Korrosionsschutzes von Stahlkonstruktionen durch Schutzbeschichtungssysteme. Die erreichten 16 Wochen entsprechen laut Mitteilung der zyklischen Alterungsexposition für die Haltbarkeitsklasse C5 Very High.

Konkret wurden gestrahlte Stahlplatten mit einer kommerziell verfügbaren zweikomponentigen, lösemittelbasierten Epoxidbeschichtung mit einer Trockenschichtdicke von rund 500 Mikrometern untersucht.

Der sogenannte Scribe Creep - die Korrosionsausbreitung um eine künstliche Beschädigung der Beschichtung - betrug bei der kommerziellen Referenz 6,80 Millimeter. Bei der mit ecosparc und HydroGraph Fractal Graphene behandelten Variante waren es 5,13 Millimeter. Das entspricht einer Reduktion um 25 Prozent. Je geringer die Korrosionsausbreitung, desto besser die gemessene Korrosionsbeständigkeit.

Für die Einordnung wichtig: Die Tests wurden laut Unternehmensmeldung nicht unabhängig verifiziert.

HydroGraph liefert das Graphen

Das verwendete Material stammt von HydroGraph Clean Power Inc. (ISIN: CA44888L1085). Das Unternehmen produziert sogenanntes Fractal Graphene mithilfe eines "Explosion Synthesis"-Verfahrens, das laut Mitteilung hohe Reinheit, niedrigen Energieeinsatz und identische Chargen ermöglichen soll. HydroGraph erfülle zudem die Standards des Graphene Council für "Verified Graphene Producer".

Die beiden Unternehmen arbeiten seit März 2026 im Rahmen eines Letter of Intent zusammen. Gegenstand ist die Laborprüfung von HydroGraphs FGA-1 Fractal Graphene innerhalb von ecosparc in lösemittel- und wasserbasierten Beschichtungen bis Ende 2026.

Die neuen Ergebnisse bauen auf früheren Versuchen mit wasserbasierten Beschichtungen auf. Dort hatte der Einsatz von HydroGraphs Fractal Graphene laut Sparc Verbesserungen der Korrosionsbeständigkeit von bis zu 60 Prozent gezeigt.

November wird zum nächsten Prüfstein

Entscheidend ist nun, ob sich die Ergebnisse über einen längeren Zeitraum bestätigen lassen. Der laufende Test soll insgesamt 25 Wochen beziehungsweise 4.200 Stunden umfassen. Die Resultate werden für November 2026 erwartet.

Dieser nächste Schritt ist auch für die mögliche Kommerzialisierung relevant. Vorbehaltlich positiver Ergebnisse wollen Sparc und HydroGraph über eine definitive kommerzielle Liefer- und Kooperationsvereinbarung verhandeln. Vorgesehen sind laut bestehendem Letter of Intent unter anderem Regelungen zur Graphenversorgung und zum Produktmarketing für ecosparc-Additive mit HydroGraphs Fractal Graphene.

Damit ist die Abgrenzung wichtig: Zwischen beiden Unternehmen besteht bereits eine formalisierte Zusammenarbeit für die Testphase. Eine definitive kommerzielle Liefervereinbarung wurde bislang jedoch nicht abgeschlossen.

Vom Labor in industrielle Anwendungen

Sparc arbeitet seit mehr als sechs Jahren an ecosparc und hat eine Produktionsanlage für das Additiv in Betrieb genommen. Nach Unternehmensangaben evaluieren mehrere globale Beschichtungsunternehmen das Produkt für Korrosionsschutzbeschichtungen. Gleichzeitig laufen Feldversuche mit Anlagenbetreibern in unterschiedlichen korrosiven Umgebungen.

Zu den von Sparc adressierten Bereichen gehören Regierung, Verteidigung, Bergbau sowie Öl und Gas. Der von Sparc auf etwa eine Milliarde US-Dollar jährlich geschätzte adressierbare ecosparc-Markt ist allerdings ausdrücklich nicht als Umsatzprognose zu verstehen. Das Unternehmen nennt unter anderem Produktionskapazitäten, Regulierung, Vertrieb, Logistik, geistiges Eigentum und Wettbewerb als mögliche Hürden beim Zugang zu diesem Markt.

Parallel läuft ein nicht garantiertes Share Purchase Plan von Sparc, mit dem bis zu 1,75 Millionen A$ vor Kosten eingeworben werden sollen. Die Angebotsperiode soll am 24. September 2026 enden, sofern sie nicht verlängert oder vorzeitig geschlossen wird.

Fazit

Der rund 33 Milliarden US-Dollar große Markt für Schutz- und Marinebeschichtungen zeigt, warum selbst vergleichsweise kleine Leistungsverbesserungen bei Korrosionsschutz wirtschaftlich interessant sein können. Die jetzt gemeldete Reduktion des Scribe Creep um 25 Prozent nach 2.688 Teststunden liefert Sparc und HydroGraph einen weiteren positiven Datenpunkt - nach zuvor gemeldeten Verbesserungen von bis zu 60 Prozent in wasserbasierten Systemen.

Für Anleger bleibt jedoch die nächste Validierungsstufe entscheidend. Die aktuellen Tests wurden nicht unabhängig verifiziert, und eine definitive kommerzielle Liefervereinbarung zwischen Sparc und HydroGraph besteht noch nicht. Zunächst müssen die laufenden 4.200-Stunden-Tests überzeugen; deren Ergebnisse werden im November erwartet.

Erst danach soll bei positivem Ausgang über eine kommerzielle Liefer- und Kooperationsvereinbarung verhandelt werden. Die zentrale Frage ist damit klar: Können die bislang gemessenen Materialvorteile dauerhaft bestätigt und anschließend in einen großen industriellen Beschicht ungsmarkt üb ertragen werden?

Quellen:

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21380307-positive-ecosparc-ergebnisse-hydrograph-fractal-graphene

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ISIN: AU0000115750

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Enthaltene Werte: AU0000115750,CA44888L1085