0,9% würden die heutige Anlage auslasten: Warum Sparc Technologies beim Graphen plötzlich über Skalierung sprechen kann

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Bei neuen Materialien dreht sich jahrelang fast alles um eine Frage: Funktioniert die Technologie überhaupt? Für Sparc Technologies (ISIN: AU0000115750) verändert sich diese Diskussion inzwischen. Nach sechs Jahren Entwicklung, ersten kommerziellen Produkteinführungen und der ersten Lieferung von 160 Kilogramm ecosparc geht es zunehmend darum, welche Mengen das Unternehmen herstellen und verkaufen könnte.

Eine Zahl aus Sparcs Marktdaten macht die Dimension deutlich. Für 2030 geht das Unternehmen von rund zwei Milliarden Litern Schutz- und Marinebeschichtungen jährlich außerhalb Chinas aus. Sparc schätzt, dass etwa 25% beziehungsweise rund 500 Millionen Liter technisch für ecosparc infrage kommen könnten. Die heutige Produktionsanlage kann ausreichend Additiv herstellen, um rund 4,5 Millionen Liter Beschichtung pro Jahr zu dosieren. Rechnerisch entsprechen diese 4,5 Millionen Liter gerade einmal 0,9% des von Sparc geschätzten adressierbaren Volumens.

160 Kilogramm sind erst der Anfang der Rechnung

Anfang September lieferte Sparc erstmals 160 Kilogramm ecosparc kommerziell an einen Tier-1-Beschichtungshersteller. Das Material wurde in der eigenen Produktionsanlage in Adelaide gefertigt und soll in einer Hochleistungs-Schutzbeschichtung eingesetzt werden. Gleichzeitig hat Sparc seit Mai bereits zwei kommerzielle Produktreihen mit ecosparc auf den Markt gebracht.

Damit beginnt eine neue Phase. In der Forschung entscheidet, ob ein Additiv auf einer Testplatte bessere Werte erzielt. In der Kommerzialisierung entscheidet dagegen, ob Sparc identische Qualität wiederholt herstellen, termingerecht liefern und mit wachsender Kundennachfrage skalieren kann.

Managing Director Nick O'Loughlin hat diesen Punkt zuletzt ungewöhnlich klar beschrieben. Die bestehende Anlage könne Additiv für rund 4,5 Millionen Liter Beschichtungen pro Jahr herstellen; die Produktion sei modular und vergleichsweise wenig kapitalintensiv. "Wir sehen die Produktion nicht als Problem oder echte Barriere für die Einführung", erklärte er sinngemäß zur Skalierbarkeit.

AkzoNobel zeigt, welche Mengen hinter einem etablierten Produkt stehen können

AkzoNobel (ISIN: NL0013267909) liefert dafür einen guten Eindruck von der industriellen Größenordnung. Der niederländische Konzern vertreibt Interzone 954 seit mehr als 25 Jahren und hat damit weltweit inzwischen mehr als 85 Millionen Quadratmeter Stahl geschützt. Das Produkt kommt unter anderem auf Offshore-Anlagen, in Gezeitenzonen, in der Petrochemie und auf maritimer Infrastruktur zum Einsatz.

Seit Mai 2026 bietet AkzoNobel in Australien eine Variante von Interzone 954 mit ecosparc an. Für Sparc ist das wesentlich bedeutender als die Entwicklung einer eigenen Nischenfarbe: Das Graphen-Additiv wird in ein bestehendes Produkt integriert, das bereits über Produktionsanlagen, Vertriebskanäle, technische Zulassungen und einen jahrzehntelangen Track Record verfügt.

Genau hier liegt die potenzielle Skalierungslogik. Sparc muss nicht für jedes zusätzliche Kilogramm ecosparc einen eigenen Endkunden gewinnen. Wenn ein großer Beschichtungshersteller das Additiv in einem Produkt verwendet und dieses Produkt breiter verkauft, wächst die Nachfrage nach dem Additiv über den bestehenden Vertriebspartner.

PPG zeigt, dass Schutzbeschichtungen gerade kein stagnierender Markt sind

Auch PPG Industries (ISIN: US6935061076) zeigt, dass das zugrunde liegende Segment derzeit durchaus Dynamik besitzt. Im zweiten Quartal 2026 stiegen die organischen Umsätze des Bereichs Protective and Marine Coatings im zweistelligen Prozentbereich. Gleichzeitig meldete PPG dort bereits das 13. Quartal in Folge mit steigenden Absatzmengen.

PPG ist kein bekannter ecosparc-Kunde. Das Unternehmen dient hier als Referenz dafür, welche Nachfrage große Anbieter derzeit im Markt für leistungsfähige Schutz- und Marinebeschichtungen sehen. Der Konzern erweitert zudem sein Produktangebot für Wartungsbeschichtungen und brachte Ende August eine neue Serie ein-komponentiger Marineprodukte auf den Markt, die Wartungsprozesse an Bord vereinfachen soll.

Das passt zu dem Problem, das Sparc adressiert. Betreiber wollen Stahlkonstruktionen möglichst lange nutzen, Wartungsintervalle verlängern und Stillstandszeiten reduzieren. Eine Beschichtung wird deshalb nicht allein nach ihrem Preis pro Liter bewertet, sondern nach den Kosten über den Lebenszyklus eines Assets.

4,5 Millionen Liter sind gleichzeitig viel und wenig

In Relation zu Sparcs heutiger Größe ist eine Produktionskapazität für 4,5 Millionen Liter Beschichtungen erheblich. Verglichen mit dem vom Unternehmen geschätzten adressierbaren Volumen von rund 500 Millionen Litern ist sie dagegen klein. Genau diese Kombination ist für die nächste Phase relevant.

Sparc muss heute keine Fabrik für einen hypothetischen weltweiten Markt bauen. Die bestehende Anlage bietet zunächst genügend Spielraum, um mehrere kommerzielle Produkte hochzufahren. Nach Unternehmensangaben laufen zugleich mehr als 20 aktive Testprogramme mit Beschichtungsherstellern und anderen Industriepartnern.

Erst wenn ein größerer Teil dieser Pipeline tatsächlich in kommerzielle Produkte übergeht, müsste die Herstellung weiter ausgebaut werden. Sparc beschreibt den Prozess allerdings als modular, sodass zusätzliche Produktionskapazitäten nicht zwangsläufig den Aufbau einer großen, kapitalintensiven Chemiefabrik erfordern würden.

Die wichtigste Zahl wird bald eine andere sein

Die 0,9% sind ausdrücklich kein Marktanteilsziel. Die rund 500 Millionen Liter sind eine von Sparc abgeleitete Schätzung des technisch geeigneten Marktes und dürfen weder mit erwarteten Umsätzen noch mit tatsächlich erreichbaren Absatzmengen verwechselt werden.

Trotzdem zeigt die Relation, wie sich die ecosparc-Story verändert. Jahrelang standen Korrosionstests, Feldversuche und technische Validierung im Vordergrund. Jetzt sind Fertigungskapazität, Lieferketten und die Umwandlung von Testprogrammen in kommerzielle Produkte mindestens ebenso wichtig.

Die spannendste Kennzahl der kommenden zwölf Monate dürfte deshalb nicht ein weiterer prozentualer Korrosionsvorteil sein. Entscheidend wird sein, wie viele der mehr als 20 laufenden Programme zu Produkten werden, die tatsächlich ecosparc bestellen.

Wenn diese Zahl steigt, besitzt Sparc bereits eine Anlage, die deutlich mehr liefern kann als die ersten 160 Kilogramm. Und erst dann wird aus 0,9% eine Zahl, über die man nicht nur theoretisch sprechen muss.

Quellen:

Sparc Technologies - ecosparc Webinar und Marktpotenzial

Sparc Technologies - erste kommerzielle Lieferung

AkzoNobel - Interzone 954

PPG - Ergebnisse Q2 2026

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Land: Australien

ISIN: AU0000115750

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Enthaltene Werte: US6935061076,NL0013267909,AU0000115750