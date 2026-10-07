1,7 Billionen US-Dollar für Rechenzentren: Warum statische Elektrizität für Sparc Technologies zum neuen Beschichtungsthema wird

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Künstliche Intelligenz treibt einen weltweiten Bauboom bei Rechenzentren an. PPG Industries (ISIN: US6935061076) verweist unter Berufung auf McKinsey auf Investitionen von mehr als 1,7 Billionen US-Dollar in Rechenzentren bis 2030. Dabei fließt das Kapital längst nicht ausschließlich in Server, Prozessoren und Kühlsysteme. Auch vergleichsweise unscheinbare Bestandteile wie Böden und Beschichtungen erfüllen eine wichtige technische Funktion: Sie müssen verhindern, dass elektrostatische Ladungen sensible Elektronik beschädigen.

Genau diesen Markt adressiert Sparc Technologies (ISIN: AU0000115750) mit SparcES. Die im Juni 2026 vorgestellte Graphen-Additivreihe wurde über rund 24 Monate entwickelt und ist für elektrostatisch ableitfähige sowie leitfähige Beschichtungen gedacht. Zwei Produktentwicklungsprogramme mit Kunden liefen zum Zeitpunkt der Markteinführung bereits. Anders als ecosparc soll SparcES damit nicht Stahl vor Korrosion schützen, sondern Beschichtungen gezielt elektrisch leitfähig machen.

Eine kleine Entladung kann in einer Milliardenfabrik zum Problem werden

Statische Elektrizität entsteht alltäglich durch Reibung. Wer über einen isolierenden Boden läuft, kann elektrische Ladung aufbauen und sie anschließend schlagartig an einen Gegenstand abgeben. Im privaten Alltag ist das kaum mehr als ein unangenehmer Funke. In Rechenzentren, Halbleiterfabriken oder der Elektronikfertigung können solche Entladungen dagegen empfindliche Bauteile beeinträchtigen.

Deshalb werden in diesen Umgebungen ESD-Systeme eingesetzt. ESD steht für Electrostatic Discharge. Leitfähige oder ableitfähige Bodenbeschichtungen führen Ladung kontrolliert zur Erde ab, bevor eine unkontrollierte Entladung entstehen kann. Der Spezialist Stonhard unterscheidet beispielsweise zwischen ableitfähigen Böden mit Widerständen von 1 bis 1.000 Megaohm und leitfähigen Systemen im Bereich von 0,025 bis 1 Megaohm.

Für Sparc ist dieses Problem interessant, weil herkömmliche Epoxidharze von Natur aus eher isolierend sind. Um sie leitfähig zu machen, werden unter anderem Graphit, Carbon Black oder andere leitfähige Füllstoffe zugesetzt. Sparc untersucht, ob entsprechend ausgewähltes und dispergiertes Graphen dieselbe Funktion bei geringerer Dosierung übernehmen kann.

PPG macht ESD zum Bestandteil seiner Rechenzentrumsstrategie

Wie relevant Beschichtungen für den Ausbau digitaler Infrastruktur geworden sind, zeigt PPG. Der US-Konzern hat 2026 ein umfassendes Angebot speziell für Rechenzentren vorgestellt. Dazu zählen Korrosionsschutz, Brandschutz, thermische Beschichtungen, EMI-Abschirmung und ausdrücklich auch ableitfähige und leitfähige Beschichtungssysteme.

PPG bietet mit PPG FLOORING 422 ESD beispielsweise ein Epoxid-System an, das für elektrisch ableitfähige oder leitfähige Böden ausgelegt ist. Als typische Anwendungen nennt das Unternehmen Elektronikfertigung, Serverräume, Fabriken und weitere Bereiche, in denen elektrostatische Ladung kontrolliert werden muss.

PPG ist kein bekannt gegebener SparcES-Kunde. Das Unternehmen zeigt jedoch, dass ESD-Beschichtungen bei großen Beschichtungsanbietern längst kein exotisches Spezialprodukt mehr sind. Mit dem Ausbau von Rechenzentren und Hightech-Fabriken entsteht ein Markt, in dem neben mechanischer Belastbarkeit und chemischer Beständigkeit zunehmend auch elektrische Eigenschaften gefordert werden.

Auch Sika verkauft leitfähige Böden für sensible Elektronik

Ähnlich positioniert sich Sika (ISIN: CH0418792922). Der Schweizer Bauchemiekonzern bietet für Rechenzentren spezielle Sikafloor-Systeme an, darunter elektrisch leitfähige ESD-Böden. Sika beschreibt Staub, Verschleiß und statische Elektrizität ausdrücklich als Risiken für sensible Rechenzentrumstechnik.

Damit wird sichtbar, wo SparcES innerhalb der Wertschöpfungskette ansetzen soll. Sparc möchte nicht selbst den fertigen Industrieboden herstellen oder verlegen. Das Unternehmen entwickelt ein Additiv, das Beschichtungshersteller in ihre bestehenden Epoxid- oder Polymersysteme integrieren können.

Dieses Modell ähnelt ecosparc, obwohl die gewünschte Eigenschaft eine andere ist. Beim Korrosionsschutz soll Graphen die Barrierewirkung einer Beschichtung verbessern. Bei SparcES soll das Material elektrische Leitfähigkeit herstellen beziehungsweise gezielt steuern.

75% der Nachfrage kommen aus zwei Hightech-Branchen

Nach einer von Sparc zitierten Analyse von Orr & Boss liegt der weltweite Markt für ESD- und leitfähige Beschichtungen 2026 bei rund 1,2 Mrd. US-Dollar. Rechenzentren und Halbleiterfabriken sollen zusammen etwa 75% der Nachfrage ausmachen. Für diese beiden Bereiche wird bis 2030 ein durchschnittliches jährliches Wachstum von rund 10% erwartet.

Solche Marktgrößen sagen noch wenig darüber aus, welchen Anteil ein neues Additiv tatsächlich erreichen kann. Sparc befindet sich mit SparcES erst am Beginn der Kundenqualifikation. Zwei Produktentwicklungsprogramme sind deutlich weniger weit fortgeschritten als das ecosparc-Geschäft, bei dem bereits kommerzielle Beschichtungsprodukte verkauft werden.

Interessant ist deshalb weniger die theoretische Marktgröße als die technische Frage. Sparc behauptet auf Basis seiner bisherigen Entwicklungsarbeit, mit Graphen geringere Dosierungen als mit Graphit oder Carbon Black erreichen zu können und zugleich Eigenschaften wie Haltbarkeit und Kosten beeinflussen zu können. Diese Vorteile müssen nun in konkreten Kundenformulierungen bestätigt werden.

SparcES muss jetzt denselben langen Weg wie ecosparc gehen

Bei ecosparc hat Sparc mehr als sechs Jahre benötigt, um aus Labortests ein kommerzielles Additiv zu machen. SparcES startet mit vorhandener Graphen-, Dispersions- und Beschichtungsexpertise zwar nicht bei null, doch auch hier werden Kunden eigene Formulierungen testen und qualifizieren müssen.

Der Milliardenboom bei Rechenzentren liefert damit keinen automatischen Absatz für Sparc. Er erklärt aber, warum leitfähige Beschichtungen zunehmend relevant werden. PPG und Sika zeigen bereits heute, dass ESD-Böden ein Bestandteil moderner digitaler Infrastruktur sind.

Für Sparc Technologies ist das eine interessante Erweiterung des bisherigen Geschäftsmodells. ecosparc adressiert den Schutz von Stahl vor seiner Umgebung. SparcES adressiert dagegen eine Gefahr, die man kaum sehen kann: einen kurzen elektrischen Impuls in Gebäuden, in denen Hardware im Wert von Milliarden US-Dollar betrieben wird.

Quellen:

Sparc Technologies - SparcES-Ankündigung

PPG - Beschichtungen für Rechenzentren

PPG - Investitionen und Anforderungen bei Rechenzentren

Sika - Lösungen für Rechenzentren

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ISIN: AU0000115750

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Enthaltene Werte: US6935061076,CH0418792922,AU0000115750