Original-Research: Cherry SE - von Montega AG



22.07.2026 / 10:41 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Einstufung von Montega AG zu Cherry SE Unternehmen: Cherry SE ISIN: DE000A41YFJ9 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten seit: 22.07.2026 Kursziel: 1,40 EUR (zuvor: 2,20 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach

Kapitalerhöhung stärkt Liquidität - operative Fortschritte in H1 sichtbar



Cherry hat in den vergangenen Tagen sowohl den erfolgreichen Abschluss der angekündigten Kapitalerhöhung als auch vorläufige Halbjahreszahlen veröffentlicht. Während die operative Entwicklung weiterhin von der Restrukturierung geprägt ist, verbessert sich die Profitabilität spürbar. Mit dem Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung ist zudem die vorläufige Finanzierung der laufenden Transformation vorerst gesichert.



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Operative Entwicklung verbessert sich trotz weiter rückläufiger Umsätze: Cherry erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen vorläufigen Umsatz von 40,0 Mio. EUR und lag damit erwartungsgemäß unter dem operativen Vorjahresniveau von 45,5 Mio. EUR (bereinigt um die Erlöse der 2025 verkauften Active Key GmbH). Belastend wirkten weiterhin die schwache Nachfrage im Gaming- und Office-Geschäft sowie die laufende Bereinigung der Vertriebskanäle. Positiv ist hingegen die deutliche Verbesserung der operativen Profitabilität zu bewerten. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich auf -4,0 Mio. EUR, nachdem das operative Vorjahresergebnis noch bei -10,2 Mio. EUR gelegen hatte. Verantwortlich hierfür waren insbesondere eine deutlich gestiegene Bruttomarge (+12,3PP yoy) infolge der abgeschlossenen Lagerbereinigung sowie eine um rund 7 Mio. EUR yoy reduzierte Kostenbasis. Damit zeigen die eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen erste Erfolge und bestätigen den eingeschlagenen Transformationskurs.



Kapitalerhöhung schafft finanziellen Spielraum - DH&S-Verkauf verzögert sich: Mit der vollständig platzierten Bezugsrechtskapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von rund 10,1 Mio. EUR (neue Aktienanzahl nach Kapitalherabsetzung sowie -erhöhung: 15,8 Mio.) hat Cherry einen wichtigen Meilenstein bei der Stabilisierung der Bilanz erreicht. Hintergrund der Kapitalmaßnahme war, den Zeitraum bis zum geplanten Verkauf des Geschäftssegments Digital Health & Solutions (DH&S) zu überbrücken und die Finanzierung der laufenden Restrukturierung sicherzustellen. Nachdem sich der Verkaufsprozess länger als ursprünglich erwartet hinzieht, verbessert die Kapitalerhöhung die Liquidität nun kurzfristig. Gleichzeitig bleibt ein erfolgreicher Abschluss der Transaktion aus unserer Sicht ein wesentlicher Werttreiber. Der erwartete Verkaufserlös dürfte die Verschuldung weiter reduzieren und dem verbleibenden Peripherals-Geschäft ausreichend finanzielle Ressourcen für die Umsetzung der Wachstumsstrategie im Rahmen von Project Blossom verschaffen.



Fazit: Cherry macht bei der operativen Restrukturierung weitere Fortschritte. Die deutlich verbesserte Ergebnisentwicklung zeigt, dass die umfangreichen Kostenmaßnahmen zunehmend greifen, auch wenn die Umsatzentwicklung kurzfristig weiterhin unter Druck bleibt. Gelingt der Abschluss der Transaktion in den kommenden Monaten, sehen wir Cherry finanziell deutlich robuster aufgestellt und mit einer verbesserten Ausgangsbasis für eine Rückkehr auf den Wachstumspfad. Bis dahin bestätigen wir unsere Einschätzung mit Halten und einem Kursziel, das wir aufgrund der Ausgabe neuer Aktien (Bezugspreis: 1,04 EUR je Aktie) von zuvor 2,20 EUR - angepasst um die Kapitalherabsetzung im Verhältnis 4:1 - auf 1,40 EUR je Aktie reduzieren.







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