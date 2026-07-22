Im Bautzener Innenstadtbereich ist am Dienstag ein Feuer in einem Batteriespeicher ausgebrochen. Es handelt sich um einen Lithium-Speicher in vier Überseecontainern mit insgesamt 1,5 Megawatt Leistung, erklärte ein Sprecher der Stadt Bautzen auf Anfrage von pv magazine. Die Feuerwehr sei seit Dienstag 16 Uhr vor Ort mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Ursache für das Feuer sei bisher noch nicht bekannt, so der Sprecher weiter. Es sei jedoch Kontakt zum Eigentümer aufgenommen worden. Den Namen wollte der Stadtvertreter nicht öffentlich nennen. Das Löschen des Batteriespeichers gestaltet sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland