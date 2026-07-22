Die Broadcom-Aktie zählt zu den wichtigsten Werten im globalen Halbleitersektor und profitiert zunehmend vom Ausbau der KI-Infrastruktur. Neben dem etablierten Geschäft gewinnt das Unternehmen insbesondere als Entwicklungspartner für kundenspezifische KI-Prozessoren an Bedeutung und erschließt damit zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten. Apple bleibt bedeutender Großkunde Der Technologiekonzern Apple arbeitet seit Jahren daran, immer mehr Schlüsselkomponenten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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