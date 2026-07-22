Vancouver, BC & Washington, D.C. - 22. Juli 2026 / IRW-Press / Humanoid Global Holdings Corp. ("Humanoid Global" oder das "Unternehmen") (CSE:ROBO, FWB:0XM1, OTCQB:RBOHF), ein börsennotierter Investment-Emittent, der sich auf den Auf- und Ausbau eines Portfolios von zukunftsweisenden Unternehmen im Bereich der humanoiden Robotik und verkörperten KI konzentriert, freut sich, über die jüngsten Entwicklungen in Zusammenhang mit dem Bündnis "Robots for America" ("Robots for America" oder die "Koalition") zu berichten. Impulsgeber dieser Brancheninitiative war die Firma Formic Technologies, Inc. ("Formic"), die zum Portfolio von Humanoid Global zählt und an der das Unternehmen eine Minderheitsbeteiligung hält.

Formic, ein Anbieter von Robotics-as-a-Service-Leistungen (RaaS), der sich für die rasche Einführung der Automatisierung in der US-Fertigungsbranche einsetzt, hat maßgeblich zum Zusammenschluss einer Gruppe führender Köpfe aus Robotik und Technologie mit dem Zweck der Gründung von "Robots for America" beigetragen - einer Koalition auf nationaler Ebene, die sich der Ausarbeitung von Richtlinien für den Einsatz von Robotern in den USA und der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit amerikanischer Hersteller verschrieben hat. Die Koalition, die im Mai 2026 während der Fachmesse SCSP AI+ Expo in Washington, D.C. offiziell ins Leben gerufen wurde, ist ein Bündnis von Robotik- und KI-Unternehmen, Herstellern und Brancheninstitutionen, die eine gemeinsame politische Agenda verfolgen: die verantwortungsvolle Ausweitung des Einsatzes von physischer KI und die Automatisierung von Fabriken, Lagerhallen und Industrieanlagen in den Vereinigten Staaten.

Seit ihrer Gründung hat die Koalition "Robots for America" ihre Führungsstruktur und Mitgliederbasis kontinuierlich weiterentwickelt. Erst vor kurzem wurde die Ernennung von Dean Banks zum Executive Director bekannt gegeben und damit das Bekenntnis zur Verbindung zwischen fundierter operativer Erfahrung auf industrieller Ebene mit technischer und regulatorischer Expertise bekräftigt. Herr Banks war zuvor President und CEO von Tyson Foods sowie Projektgründer und Projektleiter bei Google. Er wird die Gesamtstrategie und Prioritäten von "Robots for America" im Bereich der Rahmenrichtlinien für Robotik verantworten und als wichtigster Ansprechpartner gegenüber Gesetzgebern, Regulierungsbehörden und der Presse zu Initiativen wie dem geplanten "National Commission on Robotics Act" und dem "GUARD Act" fungieren.

"Robots for America" hat auch seine Mitgliederbasis über die ursprünglichen Gründungsmitglieder hinaus erweitert. Neben den frühen Mitgliedern wie Formic, Machina Labs, Standard Bots, Dexterity, Path Robotics, Chef Robotics, GrayMatter Robotics, Mytra, Mujin, MFR.IO, CreateMe und dem Digital Manufacturing & Cybersecurity Institute hat die Koalition zwischenzeitlich auch neue Mitglieder wie Viam, Impossible Metals, Cardinal Robotics, Trossen Robotics, das ARM Institute, Ground Control Robotics und Cosmic Robotics aufgenommen. Diese Organisationen repräsentieren zusammen einen breiten Querschnitt des US-amerikanischen Robotik-Ökosystems, das von industriellen Automatisierungsplattformen und modernen Fertigungstechniken über innovative Werkstoffe sowie humanoide Roboter bzw. Serviceroboter bis hin zu Basistechnologien für physische KI reicht.

Die vollständige Liste der Gründungsmitglieder und Mitglieder finden Sie unter robotsforamerica.org/members.

"Andere Länder machen ordentlich Druck, um ihre Fertigungs- und Robotikbranchen zu unterstützen. In den Vereinigten Staaten gibt es kein koordiniertes Vorgehen dieser Art, und jedes Jahr ohne entsprechende Maßnahmen ist ein weiteres Jahr, in dem wir Anteile verlieren", so Saman Farid, CEO von Formic. "'Robots for America' ist keine Lobbykampagne, die auf einen beliebigen Zeitpunkt in der Zukunft gerichtet ist. Diese Koalition wurde ins Leben gerufen, weil die Entscheidungen, die die amerikanische Fertigungsbranche prägen, bereits heute getroffen werden und die Branche in dieser Phase eine einheitliche Stimme braucht."

"Formics Rolle bei der Gründung von 'Robots for America' zeigt, welche enorme Einflussnahme unsere Portfoliounternehmen über einzelne Fabrikprojekte hinaus haben könnten", erläutert Shahab Samimi, CEO von Humanoid Global. "Aus unserer Sicht können Initiativen wie die Koalition 'Robots for America', die von Branchenakteuren und Technologieexperten geleitet und nun auch von erfahrenen Führungskräften wie Dean Banks unterstützt wird, dazu beitragen, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen in den USA mit der Realität physischer KI in Produktionshallen und Logistikzentren Schritt halten. Aus unserer Sicht ist dies eine vielversprechende Entwicklung für das gesamte Ökosystem der humanoiden Robotik und verkörperten KI, da hier die kommerzielle Anwendung mit einer durchdachten Auseinandersetzung auf regulatorischer Ebene in Verbindung tritt."

Humanoid Global hatte bereits im Vorfeld seine Zusage zu einer strategischen Beteiligung an Formic im Rahmen seines Auftrags zur Unterstützung von Plattformen für die raschere Einführung autonomer Roboter in der Fertigung angekündigt. Das Unternehmen ist kein Mitglied von "Robots for America" und nimmt auch keinen Einfluss auf die Aktivitäten dieser Vereinigung. Es ortet jedoch Übereinstimmungen zwischen der Initiative und seiner langfristigen These, dass koordinierte Maßnahmen auf industrieller und regulatorischer Ebene notwendig sein werden, um den breiten Einsatz humanoider Robotik, Servicerobotik und Orchestrierungstechnologien in wichtigen Industriemärkten zu ermöglichen.

Über Humanoid Global Holdings Corp.

Humanoid Global Holdings Corp. (CSE:ROBO, FWB:0XM1, OTCQB:RBOHF) ("Humanoid Global" oder das "Unternehmen") ist ein börsennotierter Investment-Emittent, der ein Portfolio von wegweisenden Unternehmen im wachsenden Bereich der humanoiden Robotik und der verkörperten KI aufbaut, in diese investiert und ihr Wachstum beschleunigt. Das Unternehmen fungiert als globale Investitionsplattform, die Liquidität und Zugang zu einem aktiv verwalteten Portfolio bietet, das die gesamte Wertschöpfungskette dieses aufstrebenden Ökosystems abdeckt, einschließlich fortschrittlicher Software, Hardware und Schlüsseltechnologien. Unter der Leitung eines Teams mit nachweislicher Erfahrung in der globalen Skalierung transformativer Technologien verfolgt das Unternehmen einen langfristigen, partnerschaftlich orientierten Ansatz. Es stellt Kapital und strategische Beratung zu Markteinführungsstrategien, regulatorischen Vorgaben und Transaktionsberatung bereit und erleichtert dabei die Kontaktaufnahme zu Kunden, Lieferanten und strategischen Partnern.

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IM NAMEN DES MANAGEMENTS

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Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zu folgenden Themen: den potenziellen Auswirkungen von "Robots for America" auf die US-amerikanische Politik zum Einsatz von Robotik und auf die Wettbewerbsfähigkeit der Fertigungsindustrie; den künftigen Aktivitäten der Koalition, dem Mitgliederwachstum und dem politischen Engagement; dem Potenzial für koordinierte Bemühungen von Industrie und Politik zur Förderung eines breiteren Einsatzes von humanoider Robotik, Servicerobotik und Orchestrierungstechnologien; sowie den Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich seiner Investition in Formic. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf bestimmten Annahmen, die das Unternehmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen getroffen hat, darunter: dass "Robots for America" seinen Betrieb fortsetzen und seine erklärten politischen Ziele weiterverfolgen wird; dass die Mitglieder und die Führung der Koalition weiterhin engagiert bleiben werden; dass die Marktbedingungen und die Nachfrage nach Robotik- und Automatisierungstechnologie günstig bleiben werden; und dass Formic seinen Betrieb fortsetzen und seine Geschäftsziele weiterverfolgen wird. Das Unternehmen hält eine Minderheitskapitalbeteiligung an Formic und hat dementsprechend ein finanzielles Interesse am Erfolg von Formic; Leser sollten dieses Interesse bei der Bewertung der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen berücksichtigen. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: das Risiko, dass "Robots for America" seine erklärten politischen Ziele nicht erreicht oder seinen Betrieb nicht fortsetzen kann; das Risiko, dass die hierin erwähnten Gesetzesvorlagen möglicherweise nicht verabschiedet werden; das Risiko, dass die Aktivitäten der Koalition möglicherweise nicht zu bedeutenden politischen Veränderungen oder wirtschaftlichen Vorteilen für ihre Mitglieder führen; der Umstand, dass sich die Koalition und ihre Initiativen noch in einem frühen Entwicklungsstadium befinden; die Abhängigkeit des Unternehmens von der Leistung seiner Portfoliounternehmen, einschließlich Formic, an dem das Unternehmen eine Minderheitskapitalbeteiligung hält; der Wettbewerb in den Bereichen Robotik und KI; Änderungen der geltenden Gesetze oder Vorschriften; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche und Marktbedingungen; sowie weitere Risiken, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Alle zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung unterliegen in ihrer Gesamtheit diesem Warnhinweis und gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Bestimmte Angaben in dieser Pressemitteilung zu "Robots for America", dessen Mitgliedern, Führung und Aktivitäten stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen, darunter die Website der Koalition und öffentlich zugängliche Medienberichte. Das Unternehmen hat diese Angaben nicht eigenständig überprüft.

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