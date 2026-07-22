ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML nach einer virtuellen Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 2250 Euro belassen. Diese untermauere die Prognose, dass die Nachfrage das Angebot weiterhin übersteige, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Marktlage sei aktuell über das kommende Jahr hinaus zu überschauen, ein zu diesem Zeitpunkt seltenes Phänomen./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 20:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: NL0010273215
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