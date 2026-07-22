GE Vernova liefert starke Zahlen, hebt den Jahresausblick an - und trotzdem gibt die Aktie nach. Das setzt auch Siemens Energy unter Druck. Die Aktie verliert aktuell rund acht Prozent. Anleger fragen sich nun, ob der Markt nur Gewinne mitnimmt oder ob die Erwartungen im Sektor zu hoch geworden sind.GE Vernova rechnet für 2026 nun mit einem Umsatz von 45,5 bis 46,5 Milliarden Dollar. Zuvor hatte die Spanne bei 44,5 bis 45,5 Milliarden Dollar gelegen. Noch deutlicher fällt die Anhebung beim Free ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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