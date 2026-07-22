Die Hensoldt-Aktie konnte einen noch stärkeren Absturz letztlich verhindern und hat sich von ihren jüngsten Tiefständen wieder deutlich erholt. In meiner vorherigen Analyse hatte der Bruch von 67,35 € das Risiko einer erheblichen Korrekturausweitung auf den Plan gerufen. Dieses Negativszenario setzte sich bislang nicht durch. Dementsprechend erholte sich der Titel und steht nunmehr vor einer charttechnischen Bewährungsprobe. Der nächste Widerstand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de