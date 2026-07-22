Die SAP Aktie steht unmittelbar vor einem wichtigen Stimmungstest. Am 23. Juli veröffentlicht der Softwarekonzern seine Zahlen für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2026. Dabei muss SAP beweisen, dass das starke Cloudgeschäft die hohen Erwartungen der Anleger weiterhin rechtfertigt.Cloudgeschäft bleibt der wichtigste Wachstumstreiber Für das zweite Quartal rechnen Analysten im Durchschnitt mit Cloudumsätzen von 6,255 Milliarden Euro. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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