Forge Resources: Nächste Bohrphase nimmt Porphyrkern auf Alotta-Projekt ins Visier

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Forge Resources schließt Phase 1 der Bohrungen auf Alotta erfolgreich ab. Die tiefste Bohrung liefert Hinweise auf den Kern eines Kupfer-Gold-Molybdän-Porphyrsystems.

Forge Resources (CSE: FRG; OTCQB: FRGGF; FSE: 5YZ) hat die erste Phase seines Diamantbohrprogramms auf dem Alotta-Projekt im Dawson Range Gold Belt des kanadischen Yukon abgeschlossen. Das Unternehmen beendete die Arbeiten nach eigenen Angaben vor dem Zeitplan und unter Budget. Besonders die bislang tiefste Bohrung auf dem Projekt liefert geologische Hinweise auf den Kern eines Kupfer-Gold-Molybdän-Porphyrsystems, der nun im Rahmen einer zweiten Bohrphase gezielt untersucht werden soll.

Forge Resources stößt auf Anzeichen eines hochtemperierten Porphyrsystems

Das Phase-1-Programm umfasste 1.829,24 Bohrmeter in vier Diamantbohrungen innerhalb der Zielgebiete Severance, Payoff und Commission. Im Mittelpunkt steht Bohrloch ALT-26-018, das mit 565 Metern die bislang größte Tiefe auf dem Projekt erreichte.

Die Bohrung durchschnitt zunehmend intensive Alterationszonen und Quarzstockwerk-Gänge. Ab etwa 250 Metern nahm die Quarzvererzung deutlich zu und entwickelte sich ab rund 420 Metern bis zum Bohrlochende zu einem dichten Stockwerk. Gleichzeitig beobachtete Forge Resources mit zunehmender Tiefe verstärkt Chalkopyrit-, Molybdänit- und Magnetitmineralisierung sowie Biotit-Alteration - Merkmale, die typischerweise mit dem höher temperierten Kern eines Porphyrsystems in Verbindung gebracht werden.

Das Bohrloch wurde schließlich trotz einer Verlängerung über die ursprünglich geplante Endtiefe hinaus beendet, nachdem sich die Bohrbedingungen verschlechterten. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Bohrung weiterhin innerhalb der alterierten und mineralisierten Zone.

Die Laboranalysen aller vier Bohrlöcher stehen noch aus. Die Proben werden derzeit von ALS Laboratories ausgewertet und sollen nach Abschluss der Qualitätssicherung veröffentlicht werden.

Phase 2 konzentriert sich auf tiefere Ziele

Nach Abschluss der ersten Bohrphase richtet Forge Resources den Fokus nun auf die nächste Explorationsetappe. Im Commission-Gebiet sollen tiefere Bohrungen den vermuteten Kern des Porphyrsystems testen. Grundlage dafür sind die visuellen Beobachtungen aus Bohrloch ALT-26-018, die auf eine Zunahme der Mineralisierung und Alteration in der Tiefe hindeuten.

Parallel dazu laufen bereits weitere Bohrungen im Payoff-Gebiet. Dort sollen frühere Goldfunde durch Anschlussbohrungen erweitert und genauer abgegrenzt werden.

Neben dem Explorationsupdate gab Forge Resources eine Einigung mit dem ehemaligen Präsidenten Lorne Warner bekannt. Das Unternehmen wird offene Forderungen in Höhe von 100.000 CAD in monatlichen Raten begleichen und bis zum 24. Juli 2026 zusätzlich 250.000 Stammaktien an Warner ausgeben. Die Aktien unterliegen einer viermonatigen Haltefrist und stehen noch unter dem Vorbehalt gegebenenfalls erforderlicher Genehmigungen der Canadian Securities Exchange (CSE).









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