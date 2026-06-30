Neues Porphyrsystem identifiziert: Forge Resources meldet Explorationserfolg auf Alotta

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Forge Resources meldet starke visuelle Bohrhinweise auf dem Alotta-Projekt im Yukon. Die ersten Bohrungen bestätigen ein vielversprechendes Kupfer-Gold-Molybdän-Porphyrsystem, Laborergebnisse stehen aus.

Forge Resources (CSE: FRG; OTCQB: FRGGF; FSE: 5YZ) meldet hochspannende visuelle Ergebnisse aus dem laufenden Phase-1-Bohrprogramm auf dem Alotta-Projekt im kanadischen Yukon. Das Explorationsprogramm im Dawson Range Gold Belt liegt vor dem Zeitplan und konzentriert sich aktuell auf die Commission Zone, wo zwei tiefe Diamantbohrlöcher starke Indikatoren für ein intaktes Kupfer-Gold-Molybdän-Porphyrsystem geliefert haben.

Besonders das Bohrloch ALT-26-018, das aufgrund schwieriger Bohrbedingungen bei 565 Metern noch direkt in der Mineralisierung beendet werden musste, deutet auf ein starkes hydrothermales Zentrum hin. Ab 440 Metern Tiefe stießen die Geologen auf ein dichtes Quarz-Stockwork, gepaart mit zunehmender Magnetit- und Biotitalteration sowie visuell bestätigtem Chalkopyrit und Molybdänit. Auch das benachbarte Loch ALT-26-017 zeigte mit zunehmender Tiefe eine Verdichtung der Quarzgänge und Sulfidmineralisierung. CEO PJ Murphy wertet diese klassische potassische Alteration als klares geologisches Indiz dafür, dass die Bohrer in die erzbildenden, heißen Kernzonen des Porphyrsystems vorgedrungen sind.

Forge Resources nimmt weitere vielversprechende Ziele in Angriff

Parallel zur Commission Zone treibt Forge die Exploration auf weiteren vielversprechenden Zielen des Projekts voran. In der Payoff Zone, die bereits in der Vergangenheit mächtige Goldabschnitte wie 211 Meter mit 0,47 g/t Gold lieferte, testete Bohrloch ALT-26-016 erfolgreich eine westliche Magnetanomalie. Dabei wurden unter anderem halbmassiver Arsenopyrit und Pyrit-Stringer durchteufte. Aktuell dreht sich der Bohrer zudem in der Severance Zone, um eine ausgedehnte Bodenanomalie zu überprüfen, aus der bereits historische hochgradige Gesteinsproben stammen.

Das 4.723 Hektar große Alotta-Projekt liegt strategisch günstig nur 50 Kilometer südöstlich der gigantischen Casino-Porphyrlagerstätte. Dass das systematische Explorationsmodell und die Asset-Qualität im Markt Anklang finden, zeigte sich kürzlich auf dem CEM Capital Event, wo Forge Resources als "Top Five Pick" ausgezeichnet wurde. Nun richtet sich der Blick auf die kommenden Wochen: Sobald die mit Spannung erwarteten Laborergebnisse eintreffen, wird sich zeigen, ob das enorme visuelle Potenzial der aktuellen Bohrlöcher in handfeste Gehalte übersetzt werden kann.

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