Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 22.07.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Aktie im Fokus: Gelingt jetzt der Turnaround?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1H65A | ISIN: NL0010391025 | Ticker-Symbol: PHGN
Tradegate
22.07.26 | 16:12
1,139 Euro
-1,47 % -0,017
Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
AMX
1-Jahres-Chart
PHARMING GROUP NV Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
PHARMING GROUP NV 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1,1411,14417:08
1,1411,14416:59
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
PHARMING
PHARMING GROUP NV Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
PHARMING GROUP NV1,139-1,47 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.