Original-Research: Pharming Group NV - from First Berlin Equity Research GmbH



22.07.2026 / 16:49 CET/CEST

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Pharming Group NV Company Name: Pharming Group NV ISIN: NL0010391025 Reason for the research: Q2/26 results preview Recommendation: Buy from: 22.07.2026 Target price: €2.40 Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Simon Scholes

First Berlin Equity Research has published a research update on Pharming Group NV (ISIN: NL0010391025). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 2.60 to EUR 2.40.



Abstract:

The Pharming share fell to a low of €1.06 after May's Q1/26 results which showed declines of 15% y-o-y and 33% sequentially in sales of the group's most important product, the intravenously injected hereditary angioedema (HAE) drug, Ruconest. We believe the market is worried that Ruconest will lose substantial market share to Chiesi's recently launched new oral HAE therapy, Ekterly. In our view these fears are overblown. The 15% y-o-y Q1/26 drop in Ruconest sales broke down as follows: 1) anticipated inventory drawdown: 8%; 2) exit from non-US markets: 3%; 3) other (including Ekterly impact): 4%. Ruconest sales declined in Q1 compared with Q4 in every one of the past six years. These declines occurred mainly because clinics buy product towards the end of the calendar year ahead of anticipated price rises in Q1 and because of patient reauthorisation. However, we note that in five of the past six years full-year Ruconest sales growth was positive (exception: 2022). We think the inventory effect was exacerbated in Q1/26 by FY/25's well above average sales growth of 26%. The appeal of Ekterly vs Ruconest is greater convenience/no needle anxiety. But according to the UK's NICE (National Institute for Health and Care Excellence) Chiesi has not demonstrated that Ekterly's efficacy is superior to that of Ruconest. This was a key factor in NICE's October 2025 recommendation that Ekterly 'should not be used to treat HAE in people 12 years and over.' Pharming wrote in its Q1/26 report that 'we continue to see the overwhelming majority of patients stay on Ruconest nine months after the launch of a new oral treatment' (Ekterly). Management also maintained the 2026 guidance first given with the FY/25 results in March 'for continued Ruconest growth and significant and accelerating.U.S. and ex-U.S. growth of Joenja' (Pharming's therapy for Activated PI3 Kinase Delta Syndrome). We find Pharming's 2026 guidance plausible. We maintain our Buy rating but have lowered the price target to €2.40 from €2.60 in our most recent note of 21 January mainly to reflect lower Q1/26 sales than we had expected from Ruconest. (Upside: 108%).













First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Pharming Group NV (ISIN: NL0010391025) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 2,60 auf EUR 2,40.



Zusammenfassung:

Die Pharming-Aktie fiel auf ein Tief von €1,06, nachdem das im Mai veröffentlichte Ergebnis für das erste Quartal 2026 einen Umsatzrückgang von 15% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und von 33% gegenüber dem Vorquartal beim wichtigsten Produkt des Konzerns, dem intravenös verabreichten Medikament Ruconest gegen das hereditäre Angioödem (HAE), auswies. Wir glauben, dass der Markt befürchtet, Ruconest könnte erhebliche Marktanteile verlieren an Ekterly, das kürzlich von Chiesi eingeführte neue orale HAE-Medikament. Unserer Ansicht nach sind diese Befürchtungen übertrieben. Der Rückgang des Ruconest-Umsatzes im ersten Quartal 2026 um 15% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum lässt sich wie folgt aufschlüsseln: 1) erwarteter Lagerabbau: 8%; 2) Rückzug aus Märkten außerhalb der USA: 3%; 3) Sonstiges (einschließlich der Auswirkungen von Ekterly): 4%. In jedem der letzten sechs Jahre gingen die Ruconest-Umsätze im ersten Quartal im Vergleich zum vierten Quartal zurück. Diese Rückgänge waren hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass Kliniken das Produkt gegen Ende des Kalenderjahres im Vorgriff auf erwartete Preiserhöhungen im ersten Quartal einkauften, und dass die Verschreibungen für Patienten erneuert wurden. Wir stellen jedoch fest, dass in fünf der letzten sechs Jahre das Ruconest-Umsatzwachstum auf Jahresbasis positiv war (Ausnahme: 2022). Wir gehen davon aus, dass der Lagereffekt im ersten Quartal 2026 durch das deutlich überdurchschnittliche Umsatzwachstum von 26% im Geschäftsjahr 2025 noch verstärkt wurde. Die Attraktivität von Ekterly gegenüber Ruconest liegt in der größeren Bequemlichkeit und der Vermeidung von Angst vor Nadelstichen. Laut dem britischen NICE (National Institute for Health and Care Excellence) hat Chiesi jedoch nicht nachgewiesen, dass die Wirksamkeit von Ekterly der von Ruconest überlegen ist. Dies war ein entscheidender Faktor für die Empfehlung des NICE vom Oktober 2025, wonach Ekterly 'nicht zur Behandlung von HAE bei Personen ab 12 Jahren eingesetzt werden sollte'. Pharming schrieb in seinem Bericht zum ersten Quartal 2026, dass 'wir weiterhin beobachten, dass die überwiegende Mehrheit der Patienten auch neun Monate nach der Markteinführung einer neuen oralen Therapie (Ekterly) weiterhin Ruconest einnimmt'. Das Management hielt zudem an der im März mit den Ergebnissen für das Geschäftsjahr 2025 erstmals abgegebenen Prognose für 2026 fest, die von 'einem anhaltenden Wachstum bei Ruconest sowie einem deutlichen und sich beschleunigenden .Wachstum von Joenja (Pharmings Therapie für das Aktivierte-PI3-Kinase-Delta-Syndrom) in den USA und außerhalb der USA' ausgeht. Wir halten die Guidance von Pharming für 2026 für plausibel. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei, haben jedoch das Kursziel im Vergleich zu €2,60 in unserer Analyse vom 21. Januar auf €2,40 gesenkt, was hauptsächlich darauf zurückzuführen ist, dass der Umsatz mit Ruconest im ersten Quartal 2026 geringer ausfiel als von uns erwartet. (Kurspotenzial: 108%)



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



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Herr Gaurav Tiwari

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