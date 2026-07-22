© Foto: Jakub Porzycki - picture alliance / NurPhotoGroßbritannien vergibt einen Millionen-Auftrag an Lockheed Martin für ein Hyperschall-Testprogramm. Der Konzern stärkt so seine Position im Verteidigungsmarkt.Lockheed Martin baut seine Position im Zukunftsmarkt für Hyperschall-Technologien weiter aus. Das britische Verteidigungsministerium hat dem Konzern einen Auftrag über 20 Millionen Pfund (rund 23,5 Millionen Euro) für das sogenannte Projekt Bowline erteilt. Ziel des Programms ist die Entwicklung eines Hyperschall-Zielsystems, das moderne Raketenabwehrsysteme gegen neue Bedrohungen testen soll. Eine erste Flugdemonstration ist für 2027 auf dem Testgelände des britischen Verteidigungsministeriums auf den Hebriden geplant. Der Auftrag …
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