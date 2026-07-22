DJ Nestle vor Verkauf von Anteil an europäischem Wassergeschäft - Zeitung

DOW JONES--Nestle will einem Zeitungsbericht zufolge etwa die Hälfte an ihrem europäischen Wassergeschäft verkaufen. Wie die Financial Times berichtet, steht der Schweizer Konzern kurz von einem Deal mit den Finanzinvestor Platinum Equity.

Das Geschäft würde als Joint Venture strukturiert werden. Die Geschäftseinheit hinter der Marke Perrier würde dabei mit knapp 5 Milliarden Euro bewertet, so die Zeitung. Nestle lehnte gegenüber der FT eine Stellungnahme ab, Platinum reagierte nicht unmittelbar auf eine Bitte um eine Stellungnahme.

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July 22, 2026 11:08 ET (15:08 GMT)

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