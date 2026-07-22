NVIDIA (NVDA): Entscheidung am Schlüsselwiderstand!

KI-Gigant im Chart-Check!

Rückblick

NVIDIA ist das Fundament des weltweiten KI-Booms. Der Kurs hat sich nach der Korrektur wieder über dem EMA 20 und dem EMA 50 etabliert. Das deutet auf ein wiederkehrendes anhaltendes Momentum hin.

Nvidia-Aktie: Chart vom 22.07.2026, Kürzel: NVDA, Kurs: 212.34 USD, Tageschart Quelle: Trading Desk

Mögliches bullisches Szenario

Bei 214 USD bildet sich ein markanter horizontaler Deckel. Ein nachhaltiger Schlusskurs oberhalb dieser Marke per Tageskerze würde ein Kaufsignal auslösen. Bei einem dynamischen Ausbruch eröffnet sich rechnerisch ein Potenzial in Richtung des Mai-Hochs bei 236 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Wenn die gleitenden Durchschnitte EMA 20/50 nach unten durchbrochen werden, gerät die kurzfristige Aufwärtsstruktur ins Wanken. Ein Rücksetzer auf das Zwischentief aus dem Zeitraum Juni könnte folgen.

Meinung

Die Nachfrage nach NVIDIAs Hochleistungs-Chips (Blackwell & die neuere Vera Rubin-Plattform) für KI-Rechenzentren bleibt weltweit enorm hoch. Mit operativen Bruttomargen im Bereich von etwa 75 % und einem anhaltend starken Umsatzwachstum im Data-Center-Segment untermauert das Unternehmen seine Marktführerschaft. Die Lösungen des Halbleiterkonzerns bei physischer KI (insbesondere Humanoide Roboter) bieten langfristig erhebliches Potenzial.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 5.02 Bio. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 28.04 Mrd. USD

Meine Meinung zu NVIDIA ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 22.07.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

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In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in NVDA hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

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