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Leclanché schließt seine außerordentliche Hauptversammlung im Juli 2026 ab



22.07.2026 / 18:00 CET/CEST





Leclanché schließt seine außerordentliche Hauptversammlung im Juli 2026 ab YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 22. Juli 2026 - Leclanché SA , (SIX: LECN), eines der weltweit führenden Unternehmen für Energiespeicherlösungen, gab die Ergebnisse der Abstimmungen über die vom Verwaltungsrat vorgelegten Anträge an der heute im EXPLORiT, Y-Parc, Avenue des Découvertes 1, 1400 Yverdon-les-Bains, Schweiz, abgehaltenen außerordentlichen Hauptversammlung ("EGM") bekannt. An der außerordentlichen Hauptversammlung wurden die Aktionäre gebeten, über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats sowie über die Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats, des Vorsitzenden des Verwaltungsrats und der Mitglieder des Ernennungs- und Vergütungsausschusses abzustimmen. Die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats wurde genehmigt. Die fünf Mitglieder des Verwaltungsrats, Herr Lex Bentner, Herr Marc Lepièce, Herr Christophe Manset, Herr Jean-Michel Pacaud und Herr Raphaël Houillon, wurden wiedergewählt. Herr Lex Bentner wurde als Vorsitzender des Verwaltungsrats wiedergewählt. Herr Lex Bentner, Herr Marc Lepièce und Herr Christophe Manset wurden zudem erneut in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss gewählt. Das Unternehmen beabsichtigt, seine ordentliche Hauptversammlung im Anschluss an die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025 einzuberufen. # # # Über Leclanché Leclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmen Energiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie. Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterien und Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Präzision und Qualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zum bevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung suchen und Pionierarbeit für positive Veränderungen in der Art und Weise leisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird. Leclanché ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen, E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 350 Mitarbeiter und verfügt über Repräsentanzen in acht Ländern weltweit. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9 Haftungsausschluss Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch", "vorgeschlagen", "eingeführt", "wird", "geplant", "erwartet", "Verpflichtung", "erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten", "planen", "schätzen", "Ziele", "würden", "potenziell" und "erwarten" gekennzeichnet sein können, "Schätzung", "Angebot" oder ähnliche Ausdrücke oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führenkönnen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird. Medienkontakte:



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