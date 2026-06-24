Leclanché SA / Schlagwort(e): Vereinbarung

Leclanché gibt Verlängerung der Frist für den Finanzabschluss im Rahmen der CINEA-Fördervereinbarung über 74,2 Millionen Euro bekannt



24.06.2026 / 07:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 KR Leclanché gibt Verlängerung der Frist für den Finanzabschluss im Rahmen der CINEA-Fördervereinbarung über 74,2 Millionen Euro bekannt YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 24. Juni 2026 - Leclanché SA (das "Unternehmen"), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Energiespeicherung, verweist auf die vom Unternehmen am 10. November 2025 veröffentlichte Ad-hoc-Mitteilung, in der das Unternehmen bekannt gab, dass es eine Fördervereinbarung über 74,2 Millionen Euro mit der Europäischen Exekutivagentur für Klima, Infrastruktur und Umwelt ( CINEA ) unterzeichnet hatte, um den industriellen Einsatz nachhaltiger Technologien zur Herstellung von Batteriezellen in Europa zu unterstützen. Gemäß den Bedingungen der Fördervereinbarung ist der Erhalt der Förderung in Höhe von 74,2 Millionen Euro davon abhängig, dass das Unternehmen den Nachweis über eine Finanzierung in Höhe von 141,3 Millionen Euro zur Unterstützung des Projekts erbringt. In derselben Mitteilung erklärte das Unternehmen, dass diese Finanzierung bis zum Finanzabschlussdatum, das für Ende Juni 2026 vorgesehen war, gesichert werden müsse. Das Unternehmen wurde nun von der CINEA darüber informiert, dass sein Antrag auf Verlängerung der Frist für den Abschluss des Finanzierungsvertrags, bis zu dem die erforderliche Finanzierung gesichert sein muss, angenommen wurde. Infolgedessen ist der Abschluss des Finanzierungsvertrags nun für Ende Juni 2027 vorgesehen. Diese Verlängerung verschafft dem Unternehmen zusätzliche Zeit, um die für das Projekt erforderlichen Mittel in Höhe von 141,3 Millionen Euro zu sichern. # # #

Über Leclanché Leclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmen Energiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie. Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterien und Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Präzision und Qualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zum bevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung suchen und Pionierarbeit für positive Veränderungen in der Art und Weise leisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird. Leclanché ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen, E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 350 Mitarbeiter und verfügt über Repräsentanzen in acht Ländern weltweit. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9 Haftungsausschluss Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch", "vorgeschlagen", "eingeführt", "wird", "geplant", "erwartet", "Verpflichtung", "erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten", "planen", "schätzen", "Ziele", "würden", "potenziell" und "erwarten" gekennzeichnet sein können, "Schätzung", "Angebot" oder ähnliche Ausdrücke oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führenkönnen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird. Medienkontakte:



Schweiz / Europa:

Thierry Meyer

T: +41 (0) 79 785 35 81

E-Mail: tme@dynamicsgroup.ch



Deutschland:

Christoph Miller

T: +49 (0) 711 947 670

E-Mail: leclanche@sympra.de



Ansprechpartner für Investoren:

Pierre Blanc

T: +41 (0) 24 424 65 00

E-Mail: invest.leclanche@leclanche.com

Ende der Adhoc-Mitteilung