© Foto: Jakub Porzycki - picture alliance / NurPhotoRTX meldet Fortschritte bei Hybrid-Elektroflugzeugen und eine starke Nachfrage nach GTF-Triebwerken. Die Entwicklungen sollen die Luftfahrt effizienter machen.Das US-amerikanische Rüstungs- und Verteidigungsunternehmen RTX hat kurz vor der Vorlage der Quartalszahlen am Donnerstag mehrere Fortschritte im Luftfahrtgeschäft bekannt gegeben. Wie die Konzerntochter Collins Aerospace, Zulieferer von elektronischen und elektrischen Systemen für die Luft- und Raumfahrt, mitteilte, wurden integrierte Labortests für das von der Europäischen Union geförderte Clean-Aviation-Projekt SWITCH erfolgreich abgeschlossen. Die Hybrid-Elektro-Antriebssysteme wurden im Entwicklungszentrum "The Grid" in Rockford …
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