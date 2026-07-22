Der DAX hat seine Aufwärtsbewegung am Mittwoch fortgesetzt. Trotz der anhaltenden Unsicherheit rund um den Nahostkonflikt und steigender Ölpreise legte der deutsche Leitindex um 0,58 Prozent auf 25.155 Punkte zu. Im Tagesverlauf war der DAX zeitweise bis auf 25.271 Zähler gestiegen, ehe die Dynamik zum Handelsende etwas nachließ.Für Rückenwind sorgten vor allem starke Unternehmenszahlen und optimistische Ausblicke. Gleichzeitig hielten sich viele Anleger vor den nachbörslich anstehenden Quartalsberichten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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