Johannesburg, 22. Juli 2026 / IRW-Press / Gemäß Abschnitt 122(3)(b) des Companies Act 71 von 2008 (das Gesetz), Vorschrift 121(2)(b) der Companies Act Regulations von 2011 und Absatz 6.54 der JSE Limited Listings Requirements werden die Aktionäre hiermit darüber informiert, dass Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/ - eine formelle Mitteilung erhalten hat, dass die UBS Group AG insgesamt eine Beteiligung an den Stammaktien der Gesellschaft erworben hat, sodass die von der UBS Group AG gehaltene Gesamtbeteiligung nun 5,15 % der gesamten ausgegebenen Stammaktien von Sibanye-Stillwater beträgt.

Sibanye-Stillwater ist gemäß Abschnitt 122(3)(a) des Gesetzes verpflichtet, die erforderliche Meldung beim Takeover Regulation Panel einzureichen, da jede Gesellschaft, die eine Mitteilung über eine Änderung der wirtschaftlichen Beteiligung an ihren Wertpapieren - sei es durch Erwerb oder Veräußerung - erhält, dazu verpflichtet ist.

Der Vorstand von Sibanye-Stillwater übernimmt die Verantwortung für die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen, nachdem er die Formulare TRP121.1 von der UBS Group AG erhalten hat, und ist nach bestem Wissen davon überzeugt, dass die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen wahrheitsgemäß sind und keine Angaben ausgelassen wurden, die die Bedeutung der in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen beeinträchtigen könnten.

Über Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater ist ein weltweit tätiger Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem breit gefächerten Portfolio an Betrieben, Projekten und Beteiligungen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist zudem einer der weltweit führenden Recycler einer Reihe von Metallen und hält Beteiligungen an führenden Sekundärbergbaubetrieben.

Sibanye-Stillwater ist einer der größten Produzenten und Veredler von Platinmetallen (PGMs: Platin, Palladium, Rhodium, Iridium und Ruthenium) und gehört zu den führenden Goldproduzenten. Darüber hinaus produziert das Unternehmen Nickel, Chrom, Kupfer, Silber, Kobalt und Zink. Der Konzern hat sein Geschäftsfeld zudem auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen ausgeweitet und seine Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den weltweiten Ausbau seiner Aktivitäten im Recycling und im Sekundärbergbau verstärkt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

Ansprechpartner für Investor Relations:

E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

Website: www.sibanyestillwater.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sibanye-stillwater

Facebook: https://www.facebook.com/SibanyeStillwater

YouTube: https://www.youtube.com/@sibanyestillwater/videos

X: https://twitter.com/SIBSTILL

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

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ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe-Harbor"-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle in dieser Präsentation enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich anhand der Verwendung von Begriffen wie "wird", "würde", "erwarten", "prognostizieren", "potenziell", "könnte", "glauben", "anstreben", "voraussehen", "beabsichtigen", "anstreben", "schätzen" und ähnlichen Begriffen erkennen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen, darunter unter anderem solche, die sich auf die künftige Finanzlage, die Geschäftsstrategien und andere strategische Initiativen, die Geschäftsaussichten, Branchenprognosen, Produktions- und Betriebsprognosen von Sibanye Stillwater Limited (Sibanye-Stillwater oder der Konzern) beziehen, Klima- und ESG-bezogene Ziele und Kennzahlen sowie Pläne und Ziele für den künftigen Geschäftsbetrieb, die Projektfinanzierung und den Abschluss oder die erfolgreiche Integration von Akquisitionen, sind notwendigerweise Schätzungen, die die bestmögliche Einschätzung der Geschäftsleitung von Sibanye-Stillwater widerspiegeln. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf solche Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele schwer vorhersehbar sind und im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle von Sibanye-Stillwater liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen wesentlich von den historischen Ergebnissen oder von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten zukünftigen Ergebnissen abweichen. Daher sollten diese zukunftsgerichteten Aussagen unter Berücksichtigung verschiedener wichtiger Faktoren betrachtet werden, einschließlich derjenigen, die im Integrierten Bericht 2025 von Sibanye-Stillwater und im Jahresbericht auf Formular 20-F dargelegt sind, der am 24. April 2026 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde (SEC-Aktenzeichen 333-234096). Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Präsentation. Sibanye-Stillwater lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Zusage ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren (sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist).

Websites

Verweise in dieser Mitteilung auf Informationen auf Websites (und/oder in sozialen Medien) dienen lediglich der leichteren Auffindbarkeit; diese Informationen sind nicht Bestandteil dieser Mitteilung und werden nicht in diese aufgenommen.

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