Im globalen Wettrennen um die Vorherrschaft in der Künstlichen Intelligenz zieht Advanced Micro Devices (AMD) alle Register. Der US-Chiphersteller hat eine weitreichende strategische Partnerschaft mit dem rasant wachsenden KI-Schwergewicht Anthropic angekündigt. Im Rahmen dieser soll auch ein milliardenschweres Investment getätigt werden.• Anthropic sichert sich zwei Gigawatt Rechenleistung bei AMD.• AMD investiert fünf Milliarden in Anthropic. • AMD bleibt ein Kauf. AMD profitiert massiv vom weltweiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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