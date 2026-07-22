Schock im KI-Sektor: IBM liefert durchwachsene Quartalszahlen, kappt die Jahresprognose und blickt auf einen historischen Kurseinbruch zurück. Doch paradoxerweise atmen Anleger auf - die Aktie klettert nachbörslich um drei Prozent.In den vergangenen Wochen hatten IBM-Aktionäre starke Nerven gebraucht: Nach einer heftigen Gewinnwarnung vor wenigen Tagen stand die Aktie massiv unter Druck und verzeichnete den größten Tagesverlust ihrer Geschichte. Nun hat der Konzern die offiziellen Zahlen für das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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