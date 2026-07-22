Tesla hat im zweiten Quartal beim Gewinn zwar enttäuscht, beim Umsatz aber positiv überrascht. Während die Erlöse stark zulegten, blieb der Gewinn je Aktie hinter den Analystenerwartungen zurück. Zudem drehte der Free Cashflow massiv ins Negative. Die Aktie reagierte nachbörslich mit einem Kursrutsch von knapp drei Prozent.Wie DER AKTIONÄR berichtete, hatte Tesla zuvor bereits mit starken Auslieferungszahlen überrascht. Im Juni stand im Jahresvergleich ein Plus von 25 Prozent auf 480.126 Fahrzeuge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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