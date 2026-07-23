Berlin - Felix Schreiner (CDU), Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und Vorsitzender der CDU-Landesgruppe Baden-Württemberg, hat die Nominierung von Thorsten Frei für den Vorsitz der CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt.



Frei werde "nahtlos an der erfolgreichen Arbeit von Jens Spahn anknüpfen", sagte Schreiner dem Podcast "Berlin Playbook" des "Politico". Nun gehe es darum, die Reformvorhaben der schwarz-roten Koalition zügig umzusetzen. "Da kann man nicht lange zögern, sondern es braucht Entscheidungen."



Mit Blick auf die knappe Mehrheit im Bundestag sieht er den künftigen Fraktionschef vor einer anspruchsvollen Aufgabe. "Da braucht es bei jeder Abstimmung wirklich jede und jeden Abgeordneten", sagte Schreiner. Gerade deshalb brauche es gemeinsame Entscheidungen. Er sei sicher, dass Frei die Fraktion zusammenhalten und die angekündigten Reformen schnell voranbringen werde.



"Vor allem ist es jetzt eine wichtige Nachricht, dass die CDU-Bundestagsfraktion früh entschieden hat", sagte Schreiner. Dass CDU und CSU bereits in der kommenden Woche einen neuen Fraktionsvorsitzenden wählen wollten, sei eine gute Nachricht.





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