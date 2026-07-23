SMA Solar und Verbio gehörten in den letzten 12 Monaten zu den besten Performern aus den Reihen der Vertreter erneuerbarer Energien. Die Megatrends Klimawandel und Dekarbonisierung befeuerten die Entwicklung, forciert durch gestiegene Öl- und Gaspreise. Wenig beachtet ist hingegen die Aktie der kanadischen RE Royalties, die über ein cleveres Finanzierungsmodell (Royalties) ein Portfolio von über 100 Beteiligungen aufgebaut hat. Zudem profitieren Anleger durch eine Dividendenrendite von über 10 %. Trotz des Wachstumskurses spiegelt die Marktkapitalisierung nach Ansicht des Managements den wahren Unternehmenswert nicht wider. Aus diesem Grund werden momentan zahlreiche Optionen diskutiert, wie der Shareholder Value gesteigert werden kann. Wie sollten sich Anleger nun in dieser chancenreichen Branche positionieren?
Enthaltene Werte: CA75527Q1081,DE000A0DJ6J9,DE000A0JL9W6Den vollständigen Artikel lesen ...
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