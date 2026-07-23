Konzernverkäufe stiegen in den ersten sechs Monaten um +6% zu konstanten Wechselkursen (CER 1 ; in CHF ausgewiesen -2% und auf USD-Basis 2 +8%) aufgrund hoher Nachfrage nach innovativen Medikamenten und Diagnostika.

stiegen in den ersten sechs Monaten um +6% zu konstanten Wechselkursen (CER ; in CHF ausgewiesen -2% und auf USD-Basis +8%) aufgrund hoher Nachfrage nach innovativen Medikamenten und Diagnostika. Verkäufe der Division Pharma erhöhten sich um +6% (CER; in CHF ausgewiesen -1% und auf USD-Basis +8%) aufgrund des kontinuierlich hohen Umsatzwachstums unserer Medikamente in allen Therapiebereichen; die wichtigsten Wachstumstreiber waren Xolair (allergisches Asthma, chronische Nesselsucht, Nahrungsmittelallergien), Hemlibra (Hämophilie A), Ocrevus (Multiple Sklerose), Phesgo (Brustkrebs) und Vabysmo (schwere Augenerkrankungen).

erhöhten sich um +6% (CER; in CHF ausgewiesen -1% und auf USD-Basis +8%) aufgrund des kontinuierlich hohen Umsatzwachstums unserer Medikamente in allen Therapiebereichen; die wichtigsten Wachstumstreiber waren Xolair (allergisches Asthma, chronische Nesselsucht, Nahrungsmittelallergien), Hemlibra (Hämophilie A), Ocrevus (Multiple Sklerose), Phesgo (Brustkrebs) und Vabysmo (schwere Augenerkrankungen). Verkäufe der Division Diagnostics stiegen um +3% (CER; in CHF ausgewiesen -3% und auf USD-Basis +6%), angetrieben durch die Nachfrage nach Produkten für die Immundiagnostik und die klinische Chemie sowie nach Lösungen für die Pathologie und die Molekulardiagnostik.

stiegen um +3% (CER; in CHF ausgewiesen -3% und auf USD-Basis +6%), angetrieben durch die Nachfrage nach Produkten für die Immundiagnostik und die klinische Chemie sowie nach Lösungen für die Pathologie und die Molekulardiagnostik. Kernbetriebsgewinn erhöhte sich um +10% (CER, in CHF ausgewiesen -1%), dies aufgrund höherer Verkäufe und sonstiger Erträge; Betriebsgewinn nach IFRS sank um -6% in CHF aufgrund der Aufwertung des Schweizer Frankens.

erhöhte sich um +10% (CER, in CHF ausgewiesen -1%), dies aufgrund höherer Verkäufe und sonstiger Erträge; sank um -6% in CHF aufgrund der Aufwertung des Schweizer Frankens. Kerngewinn je Titel stieg um +9% (CER; in CHF ausgewiesen -2%); verwässerter Gewinn je Titel nach IFRS sank um -8% in CHF aufgrund der Aufwertung des Schweizer Frankens.

stieg um +9% (CER; in CHF ausgewiesen -2%); sank um -8% in CHF aufgrund der Aufwertung des Schweizer Frankens. Wichtige Ereignisse: Beschleunigtes Zulassungsverfahren in den USA für Giredestrant bei Brustkrebs im Frühstadium, für Enspryng bei schilddrüsenbedingter Augenerkrankung, für Tecentriq bei Darmkrebs und für Gazyva/Gazyvaro bei idiopathischem nephrotischem Syndrom und primärer membranöser Nephropathie, zwei Autoimmunerkrankungen, welche die Nieren betreffen Annahme des ergänzenden Zulassungsantrags in den USA für die Kombinationstherapie mit Lunsumio und Polivy bei Blutkrebs sowie für Gazyva/Gazyvaro bei systemischem Lupus erythematodes Positive Phase-III-Daten zu Divarasib bei Lungenkrebs; Präsentation vielversprechender Daten zu Fenebrutinib bei Multipler Sklerose (Phase III), zu Gazyva/Gazyvaro bei drei Autoimmunerkrankungen (Phase III) und zu Enicepatid (CT-388) und Petrelintid bei Adipositas (Phase II) Einführung von Axelios 1, einer wegweisenden Sequenzierplattform der nächsten Generation auf Basis der innovativen SBX-Technologie, die die schnellste DNA-Sequenzierung im industriellen Massstab ermöglicht CE-Kennzeichnung in der EU für zwei Bluttests: Elecsys pTau217 zum Nachweis der Alzheimer-Pathologie und Elecsys IGRA TB zum Nachweis einer latenten Tuberkuloseinfektion US-Zulassung für Ventana PTEN (SP218) RxDx Assay , das erste Begleitdiagnostikum zur Bestimmung der Konzentration eines wichtigen Proteins bei Prostatakrebs Globale Kooperationsvereinbarung mit Nurix Therapeutics für den BTK-Degrader Bexobrutideg in den Bereichen maligne Hämatologie, Immunologie und Neurologie Vereinbarung zur Übernahme von PathAI , um die KI-gestützte Diagnostik zu transformieren

Ausblick für das Gesamtjahr 2026 bestätigt.





Ausblick für 2026

Roche (SIX: RO, ROP; OTCQX: RHHBY) erwartet für das Gesamtjahr 2026 eine Zunahme der Konzernverkäufe im mittleren einstelligen Bereich (CER). Für den Kerngewinn je Titel wird ein im hohen einstelligen Bereich (CER) liegendes Wachstum angestrebt. Roche ist bestrebt, die Dividende in Schweizer Franken erneut zu erhöhen.

Kennzahlen In Millionen CHF Veränderung in % Januar-Juni 2026 2025 CER1 CHF USD Konzernverkäufe 30 364 30 944 6 -2 8 Division Pharma 23 629 23 985 6 -1 8 Division Diagnostics 6 735 6 959 3 -3 6 Kernbetriebsgewinn 11 856 12 010 10 -1 Kerngewinn je Titel (CHF) - verwässert 10,85 11,08 9 -2 Betriebsgewinn nach IFRS 9 671 10 330 6 -6

Thomas Schinecker, CEO von Roche: «Unsere starke Dynamik setzte sich im ersten Halbjahr fort, gestützt durch eine Umsatzsteigerung von 6% zu konstanten Wechselkursen sowie bedeutenden Fortschritten in unserer Pipeline.

Die von uns vorgelegten positiven Phase-III-Daten für Divarasib bekräftigen dessen Potenzial als Best-in-Class-Therapie bei fortgeschrittenem Lungenkrebs. Mit der Erteilung von fünf Priority Reviews durch die US-FDA beschleunigen sich auch unsere Zulassungsaktivitäten deutlich: Giredestrant bei Brustkrebs im Frühstadium, Enspryng bei schilddrüsenbedingter Augenerkrankung, Tecentriq bei Darmkrebs und Gazyva/Gazyvaro bei zwei Autoimmunerkrankungen, welche die Nieren betreffen.

In der Diagnostik haben wir mit der Einführung unserer wegweisenden, höchst kosteneffizienten Sequenzierplattform Axelios 1 sowie der CE-Kennzeichnung in der EU für wichtige diagnostische Tests bedeutende Meilensteine erreicht, darunter der Bluttest Elecsys pTau217 zum Nachweis der Alzheimer-Pathologie und den Bluttest Elecsys IGRA TB, der Labors weltweit das automatisierte, skalierbare Screening latenter Tuberkulose ermöglicht.

Dank unserer starken Pipeline sind wir für ein nachhaltiges Wachstum in der Zukunft sehr gut aufgestellt. Wir bestätigen unseren Ausblick.»

Konzernergebnisse

Roche steigerte die Konzernverkäufe in den ersten sechs Monaten 2026 um +6% (CER; in CHF ausgewiesen -2%) auf CHF 30,4 Milliarden dank der starken Nachfrage nach Medikamenten und diagnostischen Lösungen. Die Aufwertung des Schweizer Frankens gegenüber den meisten Währungen, insbesondere dem US-Dollar, wirkte sich deutlich auf die in Schweizer Franken ausgewiesenen Verkäufe aus.

Der Kernbetriebsgewinn erhöhte sich um +10% (CER; in CHF ausgewiesen -1%) auf CHF 11,9 Milliarden, was auf höhere Verkäufe und sonstige Erträge zurückzuführen ist. Der Kerngewinn je Titel stieg um +9% (CER; in CHF ausgewiesen -2%).

Der Betriebsgewinn nach IFRS nahm um -6% (CHF) auf CHF 9,7 Milliarden ab. Der verwässerte Gewinn je Titel nach IFRS sank um -8% (CHF). Die IFRS-Ergebnisse wurden durch die Aufwertung des Schweizer Frankens beeinflusst.

Die Division Pharma steigerte ihre Verkäufe um +6% (CER; in CHF ausgewiesen -1%) auf CHF 23,6 Milliarden, wobei unsere Medikamente in allen Therapiegebieten ihr starkes Wachstum fortsetzten.

Die fünf wichtigsten Wachstumstreiber - Xolair, Hemlibra, Ocrevus, Phesgo und Vabysmo - erzielten zusammen Verkäufe in Höhe von CHF 11,0 Milliarden. Dies entspricht einer Zunahme von +12% (CER; in CHF ausgewiesen +4%) gegenüber den ersten sechs Monaten 2025.

Die Verkäufe von Produkten mit abgelaufenen Patenten (Avastin, Herceptin, MabThera/Rituxan, Lucentis und Actemra/RoActemra) sanken im Vergleich zu den ersten sechs Monaten 2025 um -8% (CER; in CHF ausgewiesen -15%) auf CHF 2,6 Milliarden.

In den USA stiegen die Verkäufe um +6% (CER; in CHF ausgewiesen -3%), was auf das anhaltende Wachstum von Xolair, Hemlibra, Polivy (Blutkrebs) und Tecentriq zurückzuführen ist. Dieses Wachstum glich die niedrigeren Umsätze von Perjeta (Brustkrebs) und Kadcyla (Brustkrebs) sowie die Auswirkungen der Konkurrenz durch Biosimilars bei Actemra/RoActemra (rheumatoide Arthritis) mehr als aus.

In Europa stiegen die Verkäufe um +1% (CER; in CHF ausgewiesen -1%). Die Nachfrage nach Ocrevus, Evrysdi (spinale Muskelatrophie) und Phesgo konnte die Auswirkungen geringerer Umsätze von Actemra/RoActemra aufgrund der Konkurrenz durch Biosimilars sowie von Perjeta wegen der Umstellung von Patientinnen und Patienten auf Phesgo mehr als ausgleichen.

In Japan stiegen die Verkäufe um +11% (CER; in CHF ausgewiesen -5%), was hauptsächlich auf Produktlieferungen an Dritte sowie auf die Nachfrage nach Elevidys (Duchenne-Muskeldystrophie) und das anhaltende Wachstum von Lunsumio (Blutkrebs), Vabysmo und Hemlibra zurückzuführen ist.

Die Verkäufe in der Region International erhöhten sich um +10% (CER; in CHF ausgewiesen +4%). Die Wachstumstreiber waren Phesgo, Vabysmo, Hemlibra, Ocrevus und Polivy. In China sanken die Verkäufe um -9% (CER; in CHF ausgewiesen -12%). Grund dafür ist der Basiseffekt einer schweren Grippesaison im Jahr 2025 auf die Verkäufe von Xofluza.

Die Verkäufe der Division Diagnostics stiegen um +3% (CER, in CHF ausgewiesen -3%) auf CHF 6,7 Milliarden, angetrieben durch die höhere Nachfrage nach Produkten für die Immundiagnostik und die klinische Chemie sowie nach Lösungen für die Pathologie und die Molekulardiagnostik. Dieses Wachstum konnte die Auswirkungen von Preisreformen im chinesischen Gesundheitswesen mehr als ausgleichen.

In der Region EMEA (Europa, Nahost und Afrika) erhöhten sich die Verkäufe um +3% (CER; in CHF ausgewiesen -1%). Dieses Wachstum wurde durch höhere Verkäufe von Produkten für die Immundiagnostik und die klinische Chemie sowie von Lösungen für die Molekulardiagnostik angetrieben.

In Nordamerika stiegen die Verkäufe um +8% (CER; in CHF ausgewiesen -1%), was dem Wachstum in den Kundenbereichen Core Lab und Pathology Lab zu verdanken ist.

In der Region Asien-Pazifik sanken die Verkäufe um -5% (CER; in CHF ausgewiesen -12%), was hauptsächlich auf die Preisreformen im chinesischen Gesundheitswesen zurückzuführen ist, durch die höhere Nachfrage nach Produkten für die klinische Chemie und die Immundiagnostik in den übrigen Ländern der Region jedoch teilweise ausgeglichen wurde.

In Lateinamerika verzeichneten die Verkäufe einen Anstieg von +10% (CER; in CHF ausgewiesen +5%).

Pharma: wichtige Meilensteine

Wirkstoff Meilenstein Zulassungsprozess Gazyva/Gazyvaro



Verschiedene Auto-



immunerkrankungen



FDA gewährt beschleunigtes Zulassungsverfahren für Gazyva/Gazyvaro zur Behandlung von Erwachsenen mit primärer membranöser Nephropathie (pMN)



Die Entscheidung für das beschleunigte Zulassungsverfahren basiert auf den Ergebnissen der Phase-III-Studie MAJESTY, in der Gazyva/Gazyvaro nach zwei Jahren im Vergleich zu Tacrolimus signifikant höhere Raten an kompletter Remission erreichte.

Im Falle einer Zulassung wäre Gazyva/Gazyvaro die erste von der FDA zugelassene Therapie für pMN - nach weltweiten Zulassungen bei Lupus Nephritis sowie laufenden Zulassungsverfahren bei systemischem Lupus erythematodes und idiopathischem nephrotischem Syndrom.

pMN ist eine chronische Autoimmunerkrankung, für die es bislang keine von der FDA oder EMA zugelassenen Therapien gibt; ohne Behandlung kommt es bei bis zu 30% der Patientinnen und Patienten innerhalb von 10 Jahren zu einem Nierenversagen. Weitere Informationen: Medienmitteilung, 15. Juli 2026 (nur Englisch) Enspryng



Schilddrüsenbedingte Augenerkrankung FDA gewährt beschleunigtes Zulassungsverfahren für Enspryng, die erste und einzige Behandlungsoption für die subkutane Verabreichung zu Hause bei schilddrüsenbedingter Augenerkrankung



Der Zulassungsantrag basiert auf Verbesserungen, die bei den wichtigsten Wirksamkeitsendpunkten der globalen Phase-III-Studien SatraGO-1 und SatraGO-2 beobachtet wurden, darunter Proptosis (hervortretende Augen) und Diplopie (Doppeltsehen) bei aktiver schilddrüsenbedingter Augenerkrankung.

Enspryng hat das Potenzial, die erste subkutane, krankheitsmodifizierende Standardtherapie für diese Erkrankung zu werden, die zu Hause verabreicht werden kann.

Die schilddrüsenbedingte Augenerkrankung ist eine Autoimmunerkrankung, von der etwa 155 von 100 000 Menschen betroffen sind und die, wenn sie unbehandelt bleibt, zu Entstellungen im Gesicht und zu Komplikationen, die das Sehvermögen gefährden, führen kann. Weitere Informationen: Medienmitteilung, 30. Juni 2026 (nur Englisch) Lunsumio und Polivy



Blutkrebs FDA akzeptiert ergänzenden Zulassungsantrag für die Kombinationstherapie mit Lunsumio und Polivy bei rezidiviertem oder refraktärem grosszelligem B-Zell-Lymphom (LBCL)



Die Annahme des Zulassungsantrags basiert auf Daten aus der Phase-III-Studie SUNMO, in der subkutan verabreichtes Lunsumio VELO plus Polivy eine Reduktion des Risikos für Krankheitsprogression oder Tod um 59% zeigte.

Menschen mit rezidiviertem oder refraktärem LBCL gehören zu einer Patientengruppe mit einem besonders hohen ungedeckten medizinischen Bedarf im Bereich der Lymphome und benötigen einen schnellen Zugang zu wirksamen Therapien.

Im Falle einer Zulassung könnte dieses ambulante Therapieschema den Zugang im wohnortnahen Umfeld ermöglichen, wo die meisten Patientinnen und Patienten in den USA behandelt werden. Weitere Informationen: Medienmitteilung, 18. Juni 2026 (nur Englisch) Tecentriq



Darmkrebs FDA gewährt beschleunigtes Zulassungsverfahren für Tecentriq bei einer bestimmten Form von Darmkrebs im Stadium III



Die Annahme des Zulassungsantrags basiert auf Daten aus der Phase-III-Studie Alliance ATOMIC, die zeigten, dass Tecentriq in Kombination mit Chemotherapie das Rezidiv- oder Sterberisiko im Vergleich zur Chemotherapie allein um 50% reduzierte.

Fast jede dritte Person mit Darmkrebs im Stadium III erleidet innerhalb von fünf Jahren einen Rückfall, was den dringenden Bedarf an neuen adjuvanten Therapieoptionen unterstreicht.

Im Falle einer Zulassung könnte Tecentriq plus Chemotherapie einen neuen Behandlungsstandard für die Therapie von Darmkrebs im Stadium III mit dMMR/MSI-H nach einer Operation darstellen. Weitere Informationen: Medienmitteilung, 11. Juni 2026 (nur Englisch) Giredestrant



Brustkrebs FDA akzeptiert Zulassungsantrag für Giredestrant bei ER-positivem Brustkrebs im Frühstadium, den ersten und einzigen oralen selektiven Östrogenrezeptor-Degrader mit positiven Phase-III-Daten im kurativen Setting



Die Annahme des Antrags für ein beschleunigtes Zulassungsverfahren basiert auf Phase-III-Daten, die zeigten, dass Giredestrant das Risiko für ein invasives Rezidiv oder Tod im Vergleich zur endokrinen Standardtherapie um 30% senkte.

Giredestrant stellt den ersten bedeutenden Fortschritt in der adjuvanten endokrinen Therapie seit mehr als 20 Jahren dar.

Giredestrant hat das Potenzial, sich als neuen Behandlungsstandard in der adjuvanten Therapie zu etablieren; mehr als 90% der Fälle von ER-positivem Brustkrebs werden in einem frühen Stadium (I-III) diagnostiziert.

Die FDA hat im Rahmen des Prescription Drug User Fee Act den 30. November 2026 als Zieltermin für ihre Entscheidung festgelegt. Weitere Informationen: Medienmitteilung, 2. Juni 2026 (nur Englisch) Phase-III-/Zulassungs- und weitere wichtige Studien Divarasib



Lungenkrebs Divarasib zeigt in Head-to-Head-Phase-III-Studie Überlegenheit gegenüber zugelassenen KRAS-G12C-Inhibitoren bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs



Die Phase-III-Studie Krascendo 1 belegt das Best-in-Class-Potenzial für Personen mit vorbehandeltem fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs mit KRAS-G12C-Mutation.

Divarasib zeigte gegenüber zugelassenen KRAS-G12C-Inhibitoren klinisch bedeutsame Verbesserungen beim progressionsfreien Überleben; es wurden keine neuen Sicherheitssignale beobachtet.

Zum Zeitpunkt der Zwischenanalyse zeigte sich für diese Patientenpopulation mit ungünstiger Prognose eine statistisch signifikante Verbesserung des Gesamtüberlebens. Weitere Informationen: Medienmitteilung, 2. Juli 2026 (nur Englisch) Fenebrutinib

Multiple Sklerose Fenebrutinib reduziert bei schubförmiger Multipler Sklerose (RMS) die Schübe im Vergleich zur Standardbehandlung signifikant auf ungefähr einen alle 17 Jahre



Neuste Ergebnisse der Phase-III-Studien FENhance 1 und 2 zeigten eine Überlegenheit des Prüfpräparats Fenebrutinib im Vergleich zu Teriflunomid hinsichtlich der Verringerung von Schüben und Hirnläsionen bei RMS.

Beide Studien zeigten positive Trends hinsichtlich der Reduktion der Behinderungsprogression unter Fenebrutinib im Vergleich zu Teriflunomid.

Fenebrutinib könnte zu einem First-in-Class-BTK-Inhibitor und zum ersten und einzigen hochwirksamen oralen Medikament sowohl bei RMS als auch bei primär progredienter Multipler Sklerose (PPMS) werden. Weitere Informationen: Medienmitteilung, 22. April 2026 (nur Englisch) Sonstiges Präsentation zum integrierten Alzheimer-Portfolio Roche präsentiert an der AAIC neue Daten zur Alzheimer-Krankheit aus ihrem integrierten Pharma- und Diagnostics-Portfolio



Trontinemab wurde in fünf mündlichen Präsentation im Rahmen einer speziellen Forschungssitzung vorgestellt, dazu gehörten auch neue Langzeitdaten aus der Phase-Ib/IIa-Studie Brainshuttle AD sowie das Studiendesign der Phase-III-Studie PrevenTRON zur präklinischen Alzheimer-Krankheit.

Es wurden neue Daten zum CE-gekennzeichneten Bluttest Elecsys pTau217 von Roche und dessen Verwendung zur Diagnose der Alzheimer-Krankheit sowohl in der Primär- als auch in der Sekundärversorgung vorgestellt. Weitere Informationen: Medienmitteilung, 7. Juli 2026 (nur Englisch) Zusammenarbeit mit Nurix Therapeutics Roche gibt globale Zusammenarbeit mit Nurix Therapeutics zur gemeinsamen Entwicklung und Vermarktung von Bexobrutideg bekannt, einem BTK-Degrader mit Best-in-Class-Potenzial in den Bereichen maligne Hämatologie, Immunologie und Neurologie



Die Vereinbarung bietet eine zielgerichtete Protein-Degrader-Therapie mit Best-in-Class-Potenzial für Menschen, die an B-Zell-Malignomen leiden.

Durch die Zusammenarbeit wird die Onkologie-Pipeline von Roche erweitert, zudem eröffnen sich potenzielle Indikationen in den Bereichen Immunologie (chronische spontane Urtikaria) und Neurologie (Multiple Sklerose).

Bexobrutideg nutzt einen neuartigen Ansatz zur Eliminierung des Proteins Bruton-Tyrosinkinase (BTK), womit bestehende Resistenzen gegenüber den aktuell als Standardtherapie geltenden BTK-Inhibitoren möglicherweise überwunden werden können. Weitere Informationen: Medienmitteilung, 8. Juni 2026 (nur Englisch) Datenpräsentation zum Adipositas-Portfolio Roche präsentiert an den Scientific Sessions 2026 der American Diabetes Association neue Daten, die das Portfolio des Unternehmens im Bereich Adipositas stärken



Neueste Phase-II-Daten unterstreichen die Wirksamkeit und Sicherheit von Enicepatid (CT-388) und bestätigen dessen Potenzial als Best-in-Class-Therapie zur Gewichtsreduktion für eine breite Population von Menschen, die an Übergewicht oder Adipositas leiden.

Neueste Daten der Phase-II-Studie ZUPREME-1 zeigen die Wirksamkeit, die Sicherheit und das überzeugende Verträglichkeitsprofil von Petrelintid sowie dessen Potenzial, das Gewichtsmanagement für Menschen mit Übergewicht oder Adipositas neu zu definieren.

Eine mehrarmige Phase-II-Studie, welche Festdosiskombinationen von Enicepatid und Petrelintid untersucht, wird in den kommenden Monaten eingeleitet, um eine differenzierte Behandlungsoption zu entwickeln. Weitere Informationen: Medienmitteilung, 1. Juni 2026 (nur Englisch) Datenpräsentation zum Onkologie-Portfolio Roche präsentiert an der ASCO 2026 neue Daten, die das Potenzial von Giredestrant bekräftigen, das Behandlungsparadigma bei Brustkrebs im Frühstadium zu verändern



Es wurden neue Daten aus der Studie lidERA vorgestellt zum Potenzial von Giredestrant als neuem Behandlungsstandard für die adjuvante Therapie von ER-positivem Brustkrebs in allen Stadien der Menopause.

Es wurden die Primärergebnisse aus der Studie persevERA zur numerischen Verlängerung des progressionsfreien Überlebens vorgestellt, die bei der Erstlinienbehandlung mit Giredestrant plus Palbociclib bei fortgeschrittener endokrinempfindlicher Erkrankung beobachtet wurde.

Insgesamt präsentierte Roche Daten zu neun zugelassenen sowie in der Entwicklung befindlichen Präparaten, darunter bispezifische Antikörper, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate und hirngängige Moleküle, die auf dringende Therapiebedürfnisse bei Brust-, Blut- und Lungenkrebs sowie weiteren Krebsarten abzielen. Weitere Informationen: Medienmitteilung, 19. Mai 2026 (nur Englisch) Datenpräsentation zum Ophthalmologie-Portfolio Roche präsentiert an der ARVO 2026 umfangreiche Daten zu ihrem branchenführenden Ophthalmologie-Portfolio



Neue Daten aus der klinischen Praxis bestätigen die wirksame Trocknung der Netzhaut mit Vabysmo bei neovaskulärer oder «feuchter» altersbedingter Makuladegeneration (nAMD) und bei diabetischem Makulaödem (DME).

Wichtige Daten zu Susvimo belegen dessen Potenzial, durch kontinuierliche Medikamentenabgabe eine anhaltende Kontrolle der Krankheit zu gewährleisten und gleichzeitig die Belastung durch die Behandlung zu verringern.

An der ARVO 2026 präsentierte Roche mehr als 45 Abstracts, darunter 20 mündliche Präsentationen zu fünf Netzhauterkrankungen. Weitere Informationen: Medienmitteilung, 30. April 2025 (nur Englisch)

Verkäufe der Division Pharma

Verkäufe In Millionen CHF In % der Verkäufe Veränderung in % Januar-Juni 2026 2025 2026 2025 CER CHF Division Pharma 23 629 23 985 100,0 100,0 6 -1 USA 12 229 12 670 51,8 52,8 6 -3 Europa 4 520 4 566 19,1 19,0 1 -1 Japan 1 360 1 425 5,8 5,9 11 -5 International 5 520 5 324 23,3 22,3 10 4

International: Asien-Pazifik, CEETRIS (Mittelosteuropa, Türkei, Russland und indischer Subkontinent), Lateinamerika, Nahost, Afrika, Kanada, sonstige

Die 20 meistverkauften Medikamente Total USA Europa Japan International Mio. CHF % Mio. CHF % Mio. CHF % Mio. CHF % Mio. CHF % Ocrevus

Multiple Sklerose 3 470 7 2 300 2 758 10 - - 412 30 Hemlibra

Hämophilie A 2 492 11 1 313 9 502 4 171 9 506 26 Vabysmo

Augenkrankheiten (nAMD, DME, RVO) 2 059 8 1 333 1 386 5 75 26 265 65 Tecentriq

Krebsimmuntherapeutikum 1 704 6 815 9 410 -3 146 -2 333 17 Xolair3

csU, Nahrungsmittelallergien 1 673 27 1 673 27 - - - - - - Perjeta3

Brustkrebs 1 389 -7 551 -11 238 -14 24 -23 576 0 Phesgo

Brustkrebs 1 318 18 318 0 425 9 88 15 487 47 Actemra/RoActemra3

RA, COVID-19 1 074 -9 515 -9 238 -21 140 8 181 -3 Evrysdi

Spinale Muskelatrophie 968 17 323 15 335 17 39 -1 271 25 Kadcyla3

Brustkrebs 916 -6 310 -14 248 -4 39 2 319 3 Polivy

Blutkrebs 808 20 381 28 128 -18 98 16 201 47 Alecensa

Lungenkrebs 795 6 261 4 126 -4 93 8 315 13 MabThera/Rituxan3

Blutkrebs, RA 609 5 402 14 62 -9 6 -11 139 -10 Activase/TNKase3

Herzkrankheiten 555 11 531 11 - - - - 24 12 Gazyva/Gazyvaro3

Blutkrebs, Lupus-Nephritis 489 7 240 4 117 -1 17 14 115 21 Herceptin3

Brust- und Magenkrebs 462 -12 94 -14 136 -7 2 -36 230 -14 Avastin3

Verschiedene Krebsarten 414 -15 125 -12 35 37 36 -44 218 -13 Pulmozyme3

Zystische Fibrose 204 -8 145 -5 29 -11 - 26 30 -18 Columvi

Blutkrebs 196 70 91 28 53 116 - - 52 173 Enspryng

Akute Entzündung von Gehirn, Rückenmark und Sehnerv 195 22 50 20 23 20 79 18 43 37

csU: chronische spontane Urtikaria (Nesselsucht) / DME: diabetisches Makulaödem / nAMD: neovaskuläre oder «feuchte» altersbedingte Makuladegeneration / RVO: Netzhautvenenverschluss / RA: rheumatoide Arthritis

Diagnostics: wichtige Meilensteine

Produkt Meilenstein cobas HDV Test Roche stellt cobas Hepatitis D Virus (HDV) Test vor, die erste vollautomatisierte Diagnostiklösung zur Identifizierung der schwersten Form von viraler Hepatitis



Der neue Test ermöglicht es Ärzten, HDV zuverlässig zu diagnostizieren und das Therapieansprechen der Patientinnen und Patienten zu überwachen.

Hepatitis D betrifft weltweit fast 12 Millionen Menschen und gilt als die aggressivste Form von viraler Hepatitis, die häufig schneller als andere Arten zu Leberversagen und Leberkrebs führt.

Der cobas HDV Test ist der erste vollautomatisierte HDV-Assay mit hohem Durchsatz auf dem Markt. Er erfüllt den dringenden Bedarf an einer einheitlichen, breit zugänglichen Lösung und verbessert den Zugang zu wichtigen Tests in einer Zeit, in der neue Therapien für diese Erkrankung verfügbar werden. Weitere Informationen: Medienmitteilung, 14. Juli 2026 (nur Englisch) Elecsys IGRA TB Test Roche erhält CE-Kennzeichnung für Bluttest zum Nachweis einer Tuberkuloseinfektion



Der Elecsys IGRA TB Test erweitert den weltweiten Zugang zu Tests auf Tuberkuloseinfektionen und unterstützt damit die Ziele der Weltgesundheitsorganisation zur Eliminierung von Tuberkulose.

Der Test wird auf den branchenführenden und weit verbreiteten Immunoassay-Analysesystemen cobas von Roche durchgeführt; er ermöglicht es Labors, den wachsenden Bedarf an Tests auf Tuberkuloseinfektionen abzudecken, indem er die Abhängigkeit von manuellen Arbeitsabläufen durch Automatisierung und digitale Lösungen reduziert.

Die neue Lösung bietet einen schnellen, kostengünstigen Tuberkulosetest mit hohem Durchsatz, liefert zuverlässige Ergebnisse in weniger als 24 Stunden und verkürzt die üblichen Bearbeitungszeiten um die Hälfte auf nur 19 Minuten pro Patientin und Patient. Weitere Informationen: Medienmitteilung, 9. Juli 2026 (nur Englisch) Axelios 1 Sequenzier-

plattform Roche gibt die Einführung von Axelios 1, einer wegweisenden Sequenzierplattform der nächsten Generation, bekannt



Axelios 1 bietet eine einzigartige Kombination aus Genauigkeit, Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Kosteneffizienz und gibt Labors unabhängig von ihrer Grösse die Möglichkeit, ihre Arbeitsabläufe anzupassen und ein breiteres Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten zu nutzen.

Dank der innovativen SBX-Technologie ermöglicht die Plattform eine durchgängige Ganzgenomsequenzierung in Forschungsanwendungen am selben Tag und liefert innerhalb weniger Stunden präzise Ergebnisse.

Die Plattform Axelios 1 ist heute eine vielversprechende Option für Forschungslabors und könnte in Zukunft auch in zahlreichen klinischen Bereichen zum Einsatz kommen. Weitere Informationen: Medienmitteilung, 29. Juni 2026 (nur Englisch) Ventana PTEN (SP218) RxDx Assay Roche erhält FDA-Zulassung für das erste Begleitdiagnostikum zur Bestimmung des PTEN-Proteins bei Prostatakrebs



Der neue Ventana PTEN (SP218) RxDx Assay erfüllt einen bisher ungedeckten medizinischen Bedarf, indem er dem klinischen Fachpersonal hilft, Personen mit einem PTEN-Proteinverlust zu identifizieren, die möglicherweise von einer Kombinationsbehandlung mit Truqap profitieren könnten.

Der Verlust des PTEN-Proteins ist bei Prostatakrebs mit einem schnelleren Fortschreiten der Krankheit und einem geringeren Nutzen der derzeitigen Standardtherapien verbunden.

Die FDA-Zulassung stärkt die führende Position von Roche bei diagnostischen Begleittests und ihr anhaltendes Engagement, die personalisierte Medizin auszubauen, um die Behandlungsergebnisse von Patientinnen und Patienten zu verbessern. Weitere Informationen: Medienmitteilung, 12. Juni 2026 (nur Englisch) Leberpanel (Liver Disease Panel) Roche bringt das Leberpanel auf den Markt, die erste Reihe zertifizierter Algorithmen zur Unterstützung des Managements von chronischen Lebererkrankungen (CLD)



Roche führt die erste umfassende Bibliothek zertifizierter medizinischer Algorithmen zur Unterstützung des CLD-Managements ein.

Das Leberpanel umfasst LiverPRO, einen zertifizierten Algorithmus, der vom Health-Tech-Unternehmen Evido entwickelt wurde und für die frühzeitige Erkennung einer Leberfibrose lediglich das Alter und routinemässige Blutmarker benötigt.

Weltweit sind 1,5 Milliarden Menschen von CLD betroffen; die nichtinvasive Panel-Lösung unterstützt die gesamte Versorgung der Patientinnen und Patienten - von der Erkennung des Fibroserisikos bis hin zur Überwachung von Leberkrebs. Weitere Informationen: Medienmitteilung, 27. Mai 2026 (nur Englisch) Elecsys pTau217 Test Roche erhält CE-Kennzeichnung für neuen Bluttest zum Nachweis der Alzheimer-Pathologie: Elecsys Plasma phosphoryliertes Tau 217 (pTau217)



Der Elecsys pTau217 ist der erste Bluttest für die Erkennung der Pathologie der Alzheimer-Krankheit mit nur einem Assay; er ermöglicht die Bestätigung oder den Ausschluss einer Amyloid-Pathologie in der Primär- und Sekundärversorgung und unterstützt dadurch eine schnellere Diagnose für Millionen von Patientinnen und Patienten weltweit.

Der Elecsys pTau217 Test bietet eine bequemere, minimalinvasive Alternative mittels routinemässiger Blutentnahme und weist eine mit der Liquordiagnostik vergleichbare Genauigkeit im Vergleich zum Goldstandard PET-CT auf.

Die Diagnose von Demenz dauert derzeit im Durchschnitt 3,5 Jahre, und schätzungsweise 75% der Menschen, die mit Demenz leben, erhalten keine Diagnose. Mit dem Elecsys pTau217 steht ein einfacher Bluttest zur Verfügung, der eine frühere und leichter zugängliche Diagnose der Alzheimer-Krankheit für Millionen von Patientinnen und Patienten weltweit ermöglicht. Weitere Informationen: Medienmitteilung, 12. Mai 2026 (nur Englisch) Vereinbarung mit PathAI Roche unterzeichnet definitive Vereinbarung zur Übernahme von PathAI zur Transformation der KI-gestützten Diagnostik



Das branchenführende Bildmanagementsystem von PathAI, das über fortschrittliche Analyse- und Workflow-Funktionen auf Basis künstlicher Intelligenz verfügt, wird das Portfolio von Roche im Bereich der digitalen Pathologie ergänzen und die Effizienz im Labor steigern.

Die Kombination der starken Position von Roche in der Begleitdiagnostik und der fortschrittlichen KI-Plattform von PathAI trägt dazu bei, die Entwicklung von Therapien zu beschleunigen, die Entdeckung neuer Biomarker zu fördern und neue diagnostische Instrumente bereitzustellen.

Diese integrierten Kompetenzen werden den Übergang von allgemeinen Therapieansätzen zu einer personalisierten Medizin für Patientinnen und Patienten beschleunigen. Weitere Informationen: Medienmitteilung, 7. Mai 2026 (nur Englisch)

Verkäufe der Division Diagnostics

Verkäufe In Millionen CHF In % der Verkäufe Veränderung in % Januar-Juni 2026 2025 2026 2025 CER CHF Division Diagnostics 6 735 6 959 100,0 100,0 3 -3 Kundenbereiche Core Lab 3 756 3 839 55,8 55,2 4 -2 Molecular Lab 1 196 1 250 17,7 18,0 3 -4 Near Patient Care 909 1 018 13,5 14,6 -5 -11 Pathology Lab 874 852 13,0 12,2 11 3 Regionen Europa, Nahost, Afrika 2 466 2 485 36,6 35,7 3 -1 Nordamerika 2 211 2 235 32,8 32,1 8 -1 Asien-Pazifik 1 522 1 729 22,6 24,9 -5 -12 Lateinamerika 536 510 8,0 7,3 10 5

Weitere Informationen zur Geschäftsentwicklung von Roche im ersten Halbjahr 2026:

Präsentation Halbjahr 2026 (auf Englisch)

Präsentation Halbjahr 2026 mit Anhang (auf Englisch)

Halbjahresbericht 2026

Anhang mit Tabellen (auf Englisch)

Über Roche

Roche (SIX: RO, ROP; OTCQX: RHHBY) ist ein Healthcare-Unternehmen, das führende Wissenschaft mit innovativen Technologien in den Bereichen Diagnostik, Arzneimittel und digitale Lösungen verbindet und so eine einzigartige Position einnimmt, um Krankheiten vorzubeugen, zu stoppen und zu heilen.

Roche wurde 1896 in Basel, Schweiz, gegründet und ist heute ein führender Anbieter von transformativen Arzneimitteln und Diagnostika für Millionen von Menschen in über 150 Ländern weltweit. Das Unternehmen setzt sich dafür ein, Herausforderungen im Gesundheitswesen zu bewältigen, die Patientinnen und Patienten, Familien, Gemeinschaften und Gesundheitssysteme am stärksten belasten. In den Divisionen Diagnostics und Pharma konzentriert sich Roche auf Bereiche wie Onkologie, Neurologie, Herz-Kreislauf- und Stoffwechsel-Erkrankungen, Augenheilkunde, Infektionskrankheiten und Immunologie mit dem Ziel, für die Patientinnen und Patienten, die Menschen, die ihnen am Herzen liegen, und die Fachkräfte, die sich um sie kümmern, eine spürbare und nachhaltige Wirkung zu erzielen.

Genentech in den USA ist eine Konzerngesellschaft, die sich vollständig im Besitz der Roche-Gruppe befindet. Roche ist Mehrheitsaktionär von Chugai Pharmaceutical in Japan, einem führenden, innovationsorientierten Unternehmen für therapeutische Antikörper.

Weitere Informationen finden Sie unter www.roche.com.

Alle erwähnten Markennamen sind gesetzlich geschützt.



Anmerkungen

[1] CER (Constant Exchange Rates). Die prozentualen Veränderungen zu konstanten Wechselkursen werden auf Basis von Simulationen berechnet, bei denen die Ergebnisse 2026 wie auch 2025 zu konstanten Wechselkursen konsolidiert werden (Durchschnittskurse für das am 31. Dezember 2025 abgeschlossene Geschäftsjahr). Definition von CER: siehe Seite 187 des Roche-Finanzberichts 2025.

[2] USD (US-Dollar). Die prozentualen Veränderungen ausgewählter Umsatzkennzahlen in US-Dollar basieren auf einer Umrechnung der Umsatzwerte 2026 und 2025 zu den jeweiligen durchschnittlichen US-Dollar-Wechselkursen der betreffenden Periode. Diese ergänzenden Informationen sollen die Vergleichbarkeit mit anderen Unternehmen erleichtern.

[3] Vor dem Jahr 2015 eingeführte Produkte.

Hinweis betreffend zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument enthält gewisse zukunftsgerichtete Aussagen. Diese können unter anderem erkennbar sein an Ausdrücken wie «sollen», «annehmen», «erwarten», «rechnen mit», «beabsichtigen», «anstreben», «zukünftig», «Ausblick» oder ähnlichen Ausdrücken sowie der Diskussion von Strategien, Zielen, Plänen oder Absichten usw. Die künftigen tatsächlichen Resultate können wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument abweichen, dies aufgrund verschiedener Faktoren wie zum Beispiel: (1) Preisstrategien und andere Produktinitiativen von Konkurrenten; (2) legislative und regulatorische Entwicklungen sowie Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds; (3) Verzögerung oder Nichteinführung neuer Produkte infolge Nichterteilung behördlicher Zulassungen oder anderer Gründe; (4) Währungsschwankungen und allgemeine Entwicklung der Finanzmärkte; (5) Risiken in der Forschung, Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte oder neuer Anwendungen bestehender Produkte, einschliesslich (nicht abschliessend) negativer Resultate von klinischen Studien oder Forschungsprojekten, unerwarteter Nebenwirkungen von vermarkteten oder Pipeline-Produkten; (6) erhöhter behördlicher Preisdruck; (7) Produktionsunterbrechungen; (8) Verlust oder Nichtgewährung von Schutz durch Immaterialgüterrechte; (9) rechtliche Auseinandersetzungen und behördliche Verfahren; (10) Abgang wichtiger Manager oder anderer Mitarbeitender und (11) negative Publizität und Berichterstattung. Die Aussage betreffend das Gewinnwachstum pro Titel ist keine Gewinnprognose und darf nicht dahingehend interpretiert werden, dass der Gewinn von Roche oder der Gewinn pro Titel für die aktuelle oder eine spätere Periode die in der Vergangenheit veröffentlichten Zahlen für den Gewinn oder den Gewinn pro Titel erreichen oder übertreffen wird.

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