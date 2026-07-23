Die SAP-Aktie steht heute besonders im Fokus der Anleger. Nach Börsenschluss legt der Softwarekonzern seine Quartalszahlen vor - ein Ereignis, das für starke Kursbewegungen sorgen könnte. Gleichzeitig notiert die Aktie auf dem tiefsten Stand seit rund drei Jahren und befindet sich damit an einer charttechnisch entscheidenden Marke. Ob die Zahlen den Startschuss für eine Trendwende liefern oder der Abwärtstrend anhält, dürfte sich schon bald zeigen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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