© Foto: Dall-EMeta könnte laut Jefferies mit KI-Smart-Glasses Milliardenumsätze erzielen. Bringt der neue Wachstumstreiber jetzt auch die Meta-Aktie wieder auf Kurs?Meta könnte mit seinen KI-gestützten Smart Glasses vor einem neuen milliardenschweren Wachstumsschub stehen. Die Analysten von Jefferies sehen in dem Geschäft eine langfristige Umsatzchance, die nach ihrer Einschätzung im aktuellen Aktienkurs noch nicht ausreichend berücksichtigt wird. Das Analysehaus stuft die Meta-Aktie mit "Buy" ein und nennt ein Kursziel von 825 US-Dollar. Ausgehend von einem Kurs von 645 US-Dollar entspräche dies einem Aufwärtspotenzial von knapp 28 Prozent. Jefferies-Analyst Brent Thill verweist insbesondere auf den …
Enthaltene Werte: US30303M1027Den vollständigen Artikel lesen
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