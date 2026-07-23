Zürich - Der Derivate-Spezialist Leonteq hat im ersten Halbjahr 2026 wie angekündigt die Rückkehr in die Gewinnzone geschafft. Das Unternehmen steigerte den Reingewinn gegenüber dem Vorjahr und profitierte von höheren Kommissions- und Dienstleistungserträgen sowie einem deutlich tieferen Kostenniveau. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte die Gesellschaft. Der Betriebsertrag sank gegenüber dem starken Vorjahreswert um 10 Prozent auf 111,6 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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