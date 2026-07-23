Nebikon - Der Klimatechnikspezialist Meier Tobler hat im ersten Halbjahr 2026 etwas mehr Umsatz erzielt. Der operative Gewinn blieb dagegen stabil, entsprechend sank die Gewinnmarge leicht. Für das Gesamtjahr wird eine Steigerung von Umsatz und Gewinn in Aussicht gestellt. Der Umsatz erhöhte sich um 3,4 Prozent auf 242,7 Millionen Franken. Nach zwei rückläufigen Jahren habe der Schweizer Heizungsmarkt im ersten Halbjahr 2026 erste Anzeichen einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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