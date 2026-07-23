EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: MAX Automation SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die MAX Automation SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026
Ort: https://www.maxautomation.com/de/investor-relations/finanzberichte
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MAX Automation SE
|Steinhöft 11
|20459 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.maxautomation.com
|LEI Code:
|391200LVVLZVDYZGZB05
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
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