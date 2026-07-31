MAX Automation SE hat im ersten Halbjahr 2026 operativ deutlich zugelegt. Umsatz und Ergebnis stiegen trotz eines schwierigen wirtschaftlichen Umfelds spürbar. Besonders margenstarke Folgeaufträge und neue Projektanläufe sorgten für Rückenwind. Ganz ohne Schattenseite kommt der Zwischenbericht allerdings nicht aus: Der Auftragseingang ist rückläufig, die Verschuldung steigt und bei der Jahresprognose rechnet das Management inzwischen nur noch mit dem unteren Ende der Zielspanne. Für Anleger ergibt sich damit ein gemischtes Bild. Die Profitabilität verbessert sich deutlich, doch die schwächere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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