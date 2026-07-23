Highlights

- Harvest hat mit Technopark, einer ukrainischen Technologie- und Forschungsorganisation, ein unverbindliches Memorandum über eine strategische Partnerschaft geschlossen.

- Das MOU hält die Absicht der Parteien fest, die Anpassung, Integration, Erprobung und mögliche Implementierung der für extrem geringe Bandbreiten ausgelegten Nodestream-Plattform des Unternehmens in unbemannten Luftfahrtsystemen (UAS), bodengebundenen Robotikplattformen (einschließlich Minenabwehr-/Minenräumplattformen) und KI-gestützten Systemen zu prüfen.

- Die geplante Zusammenarbeit soll sich auf die widerstandsfähige Echtzeitübertragung von Video-, Telemetrie- und sonstigen Daten unter Bedingungen elektronischer Kampfführung (EW) und bei stark eingeschränkter Bandbreite (ab 8 kbit/s) sowie auf die Validierung der Leistungsfähigkeit von Nodestream in anspruchsvollen Einsatzumgebungen konzentrieren.

- Das MOU ist unverbindlich, begründet keine finanziellen Verpflichtungen für das Unternehmen und bewirkt keine Übertragung von Technologie. Jede künftige Anpassung, Integration, Erprobung oder Implementierung setzt voraus, dass (i) eine separate verbindliche Vereinbarung geschlossen wird und (ii) das Unternehmen zuvor sämtliche nach den australischen Exportkontroll- und Sanktionsgesetzen erforderlichen Genehmigungen erhält, einschließlich der Genehmigungen gemäß dem Defence Trade Controls Act 2012 (Cth) und der Defence and Strategic Goods List.

- Etwaige im Rahmen des MOU erzielte Validierungsergebnisse könnten die Vermarktung von Nodestream an Verteidigungs- und Regierungskunden in NATO- und AUKUS-Staaten unterstützen.

23. Juli 2026 / IRW-Press / Harvest Technology Group Limited (ASX: HTG) ("Harvest" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es mit der öffentlichen Vereinigung "Technopark Flight City 4.0" ("Technopark"), einer nach ukrainischem Recht tätigen Technologie- und Forschungsorganisation, sowie den ihr angeschlossenen Universitäten und Akademien ein Memorandum über eine strategische Partnerschaft und wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit (MOU) geschlossen hat. Das MOU hält die gemeinsame Absicht der Parteien fest, eine mögliche künftige Zusammenarbeit zu prüfen, bei der die wissenschaftlichen und forschungsbezogenen Fähigkeiten von Technopark mit den Protokollen des Unternehmens für eine sichere und bandbreiteneffiziente Datenübertragung kombiniert werden sollen. Ziel ist die Entwicklung von Lösungen, die gegenüber Maßnahmen der elektronischen Kampfführung widerstandsfähig sind.

Veronica Bainton, Chief Executive Officer von Harvest, kommentierte das MOU wie folgt:

"Dieses Memorandum spiegelt das wachsende internationale Interesse an der Fähigkeit von Nodestream wider, eine widerstandsfähige Kommunikation zu ermöglichen, wenn die Bandbreite knapp und die Einsatzumgebung umkämpft ist. Es handelt sich um einen frühen, unverbindlichen Schritt, und sämtliche künftigen Arbeiten werden unter strikter Einhaltung unserer Exportkontrollverpflichtungen durchgeführt. Das Memorandum eröffnet jedoch einen Weg, unsere Technologie in einigen der anspruchsvollsten Einsatzumgebungen der Welt zu validieren."

Bereiche der geplanten Zusammenarbeit

Vorbehaltlich einer künftigen verbindlichen Vereinbarung und der nachfolgend beschriebenen Genehmigungen haben die Parteien drei mögliche Forschungs- und Entwicklungsbereiche identifiziert:

- Hardwareintegration - Integration der physischen Nodestream-Module in den Bauformen NANO und INTEGRATED in die Bordsysteme unbemannter Luftfahrzeuge und bodengebundener Robotikplattformen, einschließlich Minenräumplattformen;

- Software- und KI-Integration - Kombination der Video-, Audio- und Telemetriekompression von Nodestream mit den KI-Entwicklungen von Technopark, um die Übertragung kritischer Erkennungsdaten über Kanäle mit eingeschränkter Bandbreite zu ermöglichen; und

- System- sowie Führungs- und Kontrollintegration - Implementierung der Nodestream-Anwendungen für Linux und Windows in Bodenleitstellen und Koordinierungszentren, um den Fernbetrieb von Robotikplattformen über große Entfernungen zu unterstützen.

Validierung und Erprobung

Das MOU sieht eine Validierung von Nodestream im Feldeinsatz unter anspruchsvollen Bedingungen vor, darunter aktive elektronische Gegenmaßnahmen, hohe Paketverlustraten sowie instabile Satelliten- und Mobilfunkverbindungen. Daraus resultierende Testberichte und fachliche Schlussfolgerungen könnten vom Unternehmen genutzt werden, um Verteidigungs- und Regierungskunden in NATO- und AUKUS-Staaten die Zuverlässigkeit seiner Systeme nachzuweisen.

Unverbindlicher Charakter und Bedingungen

Das MOU ist ausdrücklich unverbindlich. Es begründet keine finanziellen Verpflichtungen für das Unternehmen, überträgt oder lizenziert keinerlei Technologie, Hardware, Software, Quellcode oder Know-how und verpflichtet keine der Parteien zur Fortsetzung der Zusammenarbeit. Jede künftige Anpassung, Integration, Erprobung, Implementierung oder Übertragung der Technologie des Unternehmens setzt voraus, dass (a) eine separate verbindliche Vereinbarung ausgehandelt und abgeschlossen wird und (b) das Unternehmen zuvor sämtliche Genehmigungen, Erlaubnisse und Lizenzen erhält, die nach den australischen Exportkontroll- und Sanktionsgesetzen erforderlich sind. Dazu gehören der Defence Trade Controls Act 2012 (Cth), die Defence and Strategic Goods List sowie die geltenden zollrechtlichen Anforderungen. Es besteht keine Gewissheit, dass diese Bedingungen erfüllt werden, dass aus dem MOU eine verbindliche Vereinbarung hervorgeht oder dass es Umsätze für das Unternehmen generieren wird. Das MOU hat eine Laufzeit von fünf Jahren und kann von jeder Partei mit einer Frist von 30 Tagen gekündigt werden.

Diese Mitteilung wurde vom Board of Directors der Harvest Technology Group Limited zur Veröffentlichung freigegeben.

Anfragen von Unternehmen und Medien richten Sie bitte an:

E-Mail: investor@harvest-tech.com.au

Anfragen von Investoren richten Sie bitte an:

Herr George Lazarou

Company Secretary

Tel.: +61 8 6370 6370

E-Mail: investor@harvest-tech.com.au

Über Nodestream

Nodestream ist die netzwerkoptimierte Plattform des Unternehmens für Fernoperationen. Sie ermöglicht die sichere und widerstandsfähige Echtzeitübertragung von Video-, Sprach-, Telemetrie- und sonstigen Daten für das Lagebewusstsein und die Fernsteuerung in einsatzkritischen Umgebungen. Dabei arbeitet sie effizient mit minimaler Bandbreite (ab 8 kbit/s) und über jedes verfügbare Netzwerk - einschließlich überlasteter, umkämpfter oder beeinträchtigter Satelliten- und Mobilfunkverbindungen. Nodestream ist in mehreren Konfigurationen und Bauformen erhältlich, die von kompakten eingebetteten Modulen bis zu Softwareanwendungen für Linux und Windows reichen. In ihrer fortschrittlichsten Ausführung ist die Plattform für Einsatzbereiche der Verteidigung und der staatlichen Sicherheit konfiguriert, bei denen Leistungsfähigkeit, Überlebensfähigkeit und Zuverlässigkeit von größter Bedeutung sind.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die Pressemeldungen im Original und auf Englisch unter dem folgenden Link aufrufen: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03113468-6A1335037&v=undefined



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU0000082422Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.