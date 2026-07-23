Wir erwarten, dass TKMS ein solides Q3 liefern wird, mit einem Umsatz von 1,78 Mrd. EUR für die ersten neun Monate (1,59 Mrd. EUR im Vorjahr) und einem EBIT von 102 Mio. EUR (97 Mio. EUR im Vorjahr). Die Surface Vessels sollten sich von ihrem Tiefpunkt im Q2 erholen, während der zuvor angekündigte Auftrag für Fregatten und die damit verbundene Vorauszahlung im Q4 erwartet werden und das FCF auf Gruppenebene über die derzeitige Konsensschätzung von 185 Mio. EUR treiben könnten. Die Ausführung im U-Boot-Bereich bleibt im Plan, wobei Kanada noch nicht im Auftragseingang enthalten ist, da die endgültige Unterschrift aussteht, die wir größtenteils als formalen Schritt und als potenziellen großen Rückstandskatalysator im nächsten Geschäftsjahr betrachten. Atlas dürfte im Q3 schwächer bleiben, bedingt durch den Lieferzeitpunkt, bevor ein stärkeres Q4 erwartet wird. Der quartalsweise Cashflow bleibt volatil und das Q3 sollte negativ bleiben, bevor er im Q4 stark ansteigt. Der jüngste Kursrückgang der TKMS-Aktien erscheint daher ungerechtfertigt. TKMS gewinnt weiterhin große Aufträge, bietet außergewöhnliche Umsatzsichtbarkeit und könnte das Geschäftsjahr 2026 mit einem Auftragsbestand von rund 25 Mrd. EUR abschließen, der möglicherweise im nächsten Jahr auf über 40 Mrd. EUR (16x Umsatz!) steigen könnte, falls die Verträge mit Kanada und Indien unterzeichnet werden. Ohne Änderungen an unseren Schätzungen bestätigen wir unser Kursziel von 135,00 EUR. Unser Rating bleibt KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/tkms-ag-co-kgaa





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