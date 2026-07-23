Tesla hat im zweiten Quartal deutlich mehr Umsatz erzielt als erwartet. Beim Gewinn und bei den Margen blieb der Konzern jedoch klar hinter den Prognosen zurück. Dazu kommen weiter steigende Ausgaben für Robotaxi, Optimus und KI-Infrastruktur. Die Aktie verlor nachbörslich rund -4,4%. Damit zeigt sich erneut, dass starke Auslieferungen allein aktuell nicht ausreichen. Rekordumsatz, aber klarer Gewinnrückstand Tesla steigerte den Umsatz im zweiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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