Caris Life Sciences ist ein hochinnovatives Unternehmen im Bereich Präzisionsmedizin und Krebsdiagnostik. Während viele Investoren bei Biotech sofort an riskante Frühphasen-Firmen denken, die noch kein Geld verdienen, bietet Caris eine deutlich reifere Story: Ein bereits profitables Unternehmen mit starkem Datenschatz, KI-Einsatz und einem visionären Gründer. Das Kerngeschäft: Früherkennung von Krebs per Bluttest Caris setzt auf die Früherkennung von Krebs - eines der heiligen Grale der Medizin. Durch einen einfachen Bluttest und die Kombination riesiger Datenmengen mit Künstlicher Intelligenz soll Krebs möglichst früh erkannt werden. Je früher die Diagnose, desto höher die Heilungschancen. Besonders wichtig: Die Technologie soll eine niedrige Rate ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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