Tesla-Chef Elon Musk präsentierte gestern nachbörslich durchwachsene Zahlen. So verfehlte der Autobauer beim bereinigten Ergebnis pro Aktie die Erwartungen deutlich. Während die Analysten im Schnitt mit 0,51 $ je Aktie gerechnet hatten, kam Tesla nur auf 0,33 $. Die Aktie fiel im nachbörslichen US-Handel um rund 4 %. Viel spannnender war aber, dass Elon Musk Spekulationen über einen möglichen Zusammenschluss von Tesla und SpaceX befeuerte (O-Ton Musk: "Es gibt immer mehr Überschneidungen"). Der Tesla-Chef nannte als Beispiel die geplante Chipfabrik Terafab, die Tesla in Zusammenarbeit mit SpaceX und Intel in Texas errichten will.
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