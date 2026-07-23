- die ordentliche Hauptversammlung findet am Montag, dem 31. August 2026 im Bürgerhaus Neu-Anspach, Großer Saal, Gustav-Heinemann-Str. 3, 61267 Neu-Anspach um 10:00 Uhr statt.Den vollständigen Artikel lesen ...
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- die ordentliche Hauptversammlung findet am Montag, dem 31. August 2026 im Bürgerhaus Neu-Anspach, Großer Saal, Gustav-Heinemann-Str. 3, 61267 Neu-Anspach um 10:00 Uhr statt.Den vollständigen Artikel lesen ...
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|AGRARIUS AG - HV am 31.08.2026
|- die ordentliche Hauptversammlung findet am Montag, dem 31. August 2026 im Bürgerhaus Neu-Anspach, Großer Saal, Gustav-Heinemann-Str. 3, 61267 Neu-Anspach um 10:00 Uhr statt.Den vollständigen Artikel...
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