Anhang: HVAGRARIUS2025.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
- im Anhang finden Sie den HV-Bericht von GSC-Research.
© 2025 VEH-News
Anhang: HVAGRARIUS2025.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
- im Anhang finden Sie den HV-Bericht von GSC-Research.
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|16:38
|Agrarius AG: "Konzernjahresfehlbetrag sinkt von 2,37 auf 1,98 Mio. Euro - 221 Hektar Ackerland im Eigentum" - HV-Bericht von GSC-Research
|- im Anhang finden Sie den HV-Bericht von GSC-Research.Anhang: HVAGRARIUS2025.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|18.07.
|AGRARIUS AG - HV am 28.08.2025
|- die ordentliche Hauptversammlung findet am Donnerstag, dem 28. August 2025 im Landgasthof Saalburg, An der Jupitersäule 10, 61350 Bad Homburg von der Höhe um 10:00 Uhr statt.Den vollständigen Artikel...
► Artikel lesen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|AGRARIUS AG
|-
|-