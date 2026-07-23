Vancouver, British Columbia, 23. Juli 2026 / IRW-Press / Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fortuna-mining-inc/ - gibt bekannt, dass das Unternehmen seinen Jahresabschluss und den Lagebericht für das zweite Quartal 2026 am Mittwoch, dem 5. August 2026, nach Börsenschluss veröffentlichen wird.

Eine Telefonkonferenz zur Erörterung der Finanz- und Betriebsergebnisse findet am Donnerstag, 6. August 2026 um 9:00 Uhr pazifischer Zeit | 12:00 Uhr östlicher Zeit. Die Telefonkonferenz wird von Jorge A. Ganoza, Präsident und CEO, Luis D. Ganoza, Finanzvorstand, David Whittle, Chief Operating Officer - Westafrika, und Cesar Velasco, Chief Operating Officer - Lateinamerika, geleitet.

Aktionäre, Analysten, Medienvertreter und interessierte Investoren sind eingeladen, die Telefonkonferenz live zu verfolgen, indem sie sich unter https://www.webcaster5.com/Webcast/Page/1696/54329 in den Webcast einloggen oder sich kurz vor Beginn der Konferenz telefonisch einwählen.

Details zur Telefonkonferenz:

Datum: Donnerstag, 6. August 2026

Uhrzeit: 9:00 Uhr pazifischer Zeit | 12:00 Uhr östlicher Zeit

Einwahlnummer (gebührenfrei): +1.888.506.0062

Einwahlnummer (international): +1.973.528.0011

Zugangscode: 233185

Nummer für die Aufzeichnung (gebührenfrei): +1.877.481.4010

Nummer für die Aufzeichnung (international): +1.919.882.2331

Passwort für die Aufzeichnung: 54329

Die Aufzeichnung der Telefonkonferenz zu den Geschäftsergebnissen steht bis zum 20. August 2026 zur Verfügung. Die Aufzeichnung des Webcasts steht bis Freitag, den 6. August 2027, zur Verfügung. Darüber hinaus wird ein Transkript der Telefonkonferenz auf der Website des Unternehmens archiviert.

Über Fortuna Mining Corp.

Fortuna Mining Corp. ist ein kanadisches Edelmetallbergbauunternehmen mit drei in Betrieb befindlichen Minen und einem Portfolio an Explorationsprojekten in Argentinien, der Elfenbeinküste, Guinea, Guyana und Peru sowie dem Goldprojekt Diamba Sud im Senegal. Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unserer Geschäftstätigkeit und unserer Beziehungen zu unseren Stakeholdern. Wir fördern Gold und Silber und schaffen gleichzeitig langfristigen gemeinsamen Mehrwert durch effiziente Produktion, Umweltschutz und soziale Verantwortung. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.fortunamining.com

IM NAMEN DES VORSTANDS

Jorge A. Ganoza

Präsident, CEO und Vorstandsmitglied

Fortuna Mining Corp.

Investor Relations:

Carlos Baca |info@fmcmail.com | fortunamining.com | X | LinkedIn | YouTube | Instagram | TikTok

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85231Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85231&tr=1



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