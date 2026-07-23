Zürich - Der Justizkrimi um den früheren Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz geht in die nächste Runde. Das Zürcher Obergericht rollt den Fall in wenigen Wochen neu auf. Seit dem erstinstanzlichen Urteil sind bereits mehr als vier Jahre vergangen. In rund drei Wochen steht der Berufungsprozess gegen Pierin Vincenz und seine Mitbeschuldigten vor dem Zürcher Obergericht an. Die Verhandlung beginnt am 10. August 2026 und dauert voraussichtlich bis zum 21. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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